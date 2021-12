El TSJC avala la pròrroga del passaport Covid fins a les portes de Nadal

Hi hauràalmenys fins al dia 23 de desembre, a les portes de. El(TSJC) ha avalat aquest dijous la pròrroga de quinze dies més sol·licitada pel Govern i el certificat de vacunació continuarà sent un requisit per poder entrar ai locals d'. La sala contenciosa-administrativa considera que la mesura continua senttenint en compte les dades epidemiològiques, que a l'espera de veure l'impacte delno són positives. La pròrroga comença aquesta mitjanit i s'allargarà, com a mínim, fins al dia 23.Catalunya ha tancat el pont amb increments de contagis i d'ingressats als hospitals mentre continua pendent de saber l'impacte de lai si finalment escapa o no, i en quin grau, als anticossos de lesja va sortir al pas assegurant que el seu injectable frena la nova variant però a partir de la tercera dosi, que de moment només s'administra als majors de 60 anys i altres col·lectius concrets. En les últimes 24 hores s'han detectat més demés. Han entrat, que ja frega els 200 ingressats, i ha mort una persona.", ha admès la secretària de Salut Pública,, en roda de premsa aquest dijous. De tota manera, el Departament de Salut manté la confiança en el certificat de vacunació i evita concretar si caldrà aplicar noves restriccions de cara a Nadal. "Hem d'aplicar bé el passaport Covid en tots els llocs on s'ha d'aplicar i anirem valorant si és necessari aplicar altres mesures", ha dit.En aquest sentit, Cabezas ha ressaltat la importància d'utilitzar la mascareta, ventilar sovint o reduir la interacció social. La setmana passada, la doctora ja va recomanar "minimitzar" la interacció social i limitar el nombre de persones als àpats de Nadal. "Tots hem de fer el que ens toca per evitar que no hi hagi nous contagis que puguin arribar a ser hospitalitzats", ha demanat. De cara a noves restriccions, Cabezas ha insistit que la situació s'analitza diàriament per veure com avança la

