L'impacte actual de laaugmenta cada cop més ràpid i, pel que fa a contagis recents detectats entre alumnes i personal docent i extern, frega el pitjor moment del curs passat. Es tracta del període de 10 dies entre el 21 i el 30 d'octubre, quan hi van emergir 6.900 positius, però des de llavors la situació va millorar -arran de les restriccions implementades- fins a situar-se en uns 1.500 contagis en 10 dies, a principis de desembre. La tendència actual és del tot oposada i, de nivells d'incidència molts baixos, s'ha anat empitjorant fins a detectar-se. Cal subratllar, en tot cas, que el fet que els positius es trobin en personal educatiu no implica que les infeccions hagin tingut lloc al mateix centre, atès que la situació global de la pandèmia també empitjora a fora d'aquests centres.El curs 2020-21 es van començar a oferir dades a partir del 23 de setembre i, per facilitar-ne la comparació amb equivalències en els dies laborables, el dia assignat durant aquest curs en realitat es mostra amb un dia corregut (per exemple: el 14 d'octubre del 2020 del gràfic en realitat seria el 15 d'octubre del 2020).Aquestes males dades coincideixen precisament amb l' anunci de l'inici de la vacunació per a infants de 5 a 11 anys . En tot cas, si la comparativa es fa en relació a les, la diferència és molt notable. Actualment hi ha 121 grups confinats per aquests positius (el 0,17% del total), mentre que el 9 de desembre de l'any passat n'eren 1.258. Això es deu a la millora de la situació, però també alsderivats de la vacunació a partir dels 12 anys, ja que, des d'aquesta edat, l'aparició d'un positiu a l'aula ja no provoca el confinament de tot el grup, sinó de tan sols la persona contagiada i els companys no vacunats. Totes aquestes dades es poden consultar sobre ela l'inici de la notícia.A banda, per ara hi ha 27.337 persones del món educatiu confinades, de les quals 26.218 són alumnes (un 1,82% del total), 1.109 són docents (el 0,68%) i 10 són personal extern, i des de l'inici de curs, s'han detectat 21.415 positius a aquests col·lectius. Només(la llar d'infants El Tren Blau, de Calders; la llar d'infants Bon Dia, de Cerdanyola del Vallès; l'escola bressol Sant Jaume d'Arbeca; i l'escola Sant Bonifaci de Vinaixa), però 87 tenen com a mínim alguna aula confinada i a 1.867 s'hi ha detectat algun positiu els darrers 10 dies. Totes les dades detallades per a cadascun dels centres es poden consultar a la taula interactiva del final de l'article