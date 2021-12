El petit detall dels carros de la compra que et fa gastar més diners

Imatge dels dos carros que es van provar Foto: Bayes Business School

De vegades, detalls aparentment insignificants tenen un impacte en accions quotidianes. Per exemple, hi ha estudis que demostren com un graó mil·límetres més alt que els altres pot provocar ensopegades constants. Doncs bé, un efecte similar et pot fer gastarUn recent estudi de la Bayes Business School de Londres determina quepoden influir -i no poc- en la despesa dels clients. Si tenen una barra horitzontal per empènyer, com la majoria a Catalunya, es gasta menys. Si, en canvi, tenen, la despesa es dispara. I té una explicació científica.Segons els autors de l'estudi, la psicologia ha demostrat que l'activació del-múscul que treballem empenyent el carro- s'associa amb el rebuig de coses que no ens agraden, com quan empenyem o mantenim alguna cosa lluny de nosaltres. I al revés; l'activació del-es treballa amb l'altre tipus de carro- s'associa amb coses que ens agraden, per exemple, quan estirem o subjectem alguna cosa cap a nosaltres.I tot això es va comprovar. En provar el carro amb nanses en un supermercat, el resultat va ser clar: aquests clientsde diners que els que anaven amb un carro estàndard. Mentre els compradors que empenyien el carro habitual van gastar una mitjana de 22 lliures, els altres van superar les 29.​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor