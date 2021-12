El Govern reforçarà els controls per garantir l'ús del certificat Covid

Més ingressats, però menys pressió a les UCI

Elha decidit reforçar els controls als establiments per garantir que s'està fent servir el, que és obligatori per entrar a bars, restaurants, gimnasos i residències de gent gran. Així ho ha anunciat la portaveu de l'executiu,, en la roda de premsa posterior a la cita setmanal del gabinet català. Plaja també ha indicat que els arguments en contra de la vacunació són "incomprensibles", de manera que ha cridat a accelerar la immunització de cara a les properes setmanes, amb la vista posada en les festes desempre sota la incertesa de l'increment de casos."Si no estem immersos en uni podem fer rutina diària menys condicionada, no és perquè el coronavirus s'ha afeblit, o que ens haguem acostumat a conviure-hi, és gràcies a les vacunes. Vacunar-se és un exercici de responsabilitat i de", ha apuntat Plaja, que ha agraït als sectors afectats la "bona predisposició" sobre l'ús del certificat Covid, en vigor des de divendres de la setmana passada.El control es farà a través de les forces de seguretat, per bé que encara no s'han detallat els efectius que s'hi destinaran. Una de les decisions que s'han pres és la de prorrogar durant quinze dies més les mesures vigents. Això vol dir que el passaport Covid arribarà, com a mínim, a les portes de Nadal. Per ara, no hi ha intenció d'ampliar-lo a les terrasses o bé a teatres i cinemes. "S'ha fet servir de forma correcta, però ara comencem unper millorar el seu ús", ha indicat Plaja.Salut ha declarat 47 ingressats més per(possiblement per l'efecte del pont) però 6 crítics menys a l'UCI, que es queden en 175. En paral·lel, l'Rt puja a 1,30; mentre que el risc de rebrot puja 28 punts i és de 452. El departament ha declaratconfirmats per PCR o antígens en les darreres 24 hores, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 1.059.363. En les darreres 24 hores s'han notificati el global des de l'inici de la pandèmia és de 24.162 defuncions.El 7,37% de les proves de la darrera setmana han donat positiu, amb una edat mitjana dels infectats de 36,66 anys. Laa 14 dies puja de 336,49 a 354,94, mentre que a 7 dies ho fa de 193,86 a 207,05.​​

