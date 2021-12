Sanitat autoritza la vacunació infantil contra la Covid

La Comissió de Salut Pública ha donat llum verda a vacunar contra la Covid els. En una reunió aquest dimarts al matí, l'organisme ha avalat la vacunació de nens amb el vaccí pediàtric dedesprés que l'Agència Europea del Medicament l'aprovés.Espanya rebrà aquest desembrPfizer proposa administrar dues dosis de la vacuna pediàtrica als nens amb 28 dies de diferència, amb una quantitat total que equival a una de les dosis dels adults. La previsió és que les autonomies disposin d'aquest vaccí pediàtric a partir de la setmana vinent, a mitjans de desembre.La ministra de, ha apuntat que serà cada autonomia l'encarregada d'establir la "modalitat" per procedir a la immunització dels menors d'entre 5 i 12 anys quan arrenqui la campanya els propers dies. No ha aclarit, per tant, si el govern espanyol és partidari o no que la injecció de la dosi es dugui a terme als centres escolars per facilitar-ne la distribució.En declaracions a la premsa a, on assisteix a una reunió de ministres de salut de la(UE), Darias ha confiat que s'adoptin "les millors decisions" a la reunió de laen què es discutirà l'estratègia de vacunació dels menors, amb l'objectiu que quan les vacunes estiguin disponibles els'estigui en "les millors condicions" per inocular-les. Serà el dia 15, però, quan les autonomies rebin les dosis per administrar-les.