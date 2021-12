L'exalcaldessa Carmela Fortuny abandona la cursa per la candidatura de Junts a Sant Cugat

. Aquest matí, Carmela Fortuny, líder i portaveu de Junts a la ciutat, ha anunciat quelocals de per optar a ser l'alcaldable del partit als comicis del 2023.A través d'un comunicat, Fortuny explica que la decisió l'ha pres després de constatar que dues persones del seu els regidors Josep Maria Vallès i Carles Brugarolas - han manifestat públicament la seva voluntat de concórrer a les primàries. "Pel bé del partit i de la ciutat vull dedicar l'energia al projecte i", ha exposat la tambéL'confessa, però, que li hagués agradat tornar a liderar aquest projecte de cara als comicis municipals per construir unaactual. Tanmateix, assegura que ara ho farà des d'una posició estrictament de regidora "". "Per coherència amb la meva trajectòria, pel bé de la formació i per decisió personal,per seguir aportant i guanyar les eleccions del 2023", ha indicat.Amb aquest anunci de la portaveu del partit més votat a Sant Cugatdel procediment intern, malgrat que encara resti saber quin perfil acabarà liderant Junts a la ciutat: Vallès o Brugarolas. Una resposta que s'obtindrà durant elquan està previst que se celebrin les primàries per a les municipals.

