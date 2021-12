La majoria de catalans no obligaria a vacunar tothom però sí els sanitaris

Altres notícies que et poden interessar

Les dificultats per arribar aestà portant diversos estats europeus com Alemanya o Àustria a apostar per fer-la obligatòria . Fins i tot Brussel·les planteja estendre aquesta mesura a tota la, per bé que els graus d'immunització són molt diferents en cada país. A Catalunya, de fet, la vacuna ha arribat a una enorme quantitat de persones -tot i que per sota de la mitjana estatal- i la xifra augmenta des de la. La Generalitat per ara rebutja aquesta obligatorietat, la qual, a més, no gaudeix del suport de la majoria de la població. Tot i això, quasi, personal de residències i treballadors de cara al públic.Els baròmetres delpregunten des del setembre per aquesta possibilitat explorada per Brussel·les, la qual a Catalunya rep un suport rellevant però inferior al 50%. En concret, un 43% dels catalans enquestats en aquests sondejos sí que obligaria tothom a vacunar-se de la Covid, per bé que un 35,5% més ho faria, però limitant-ho als sanitaris i altres treballadors sensibles. De fet,, tal com ocorre ara.Pel que fa a sanitaris i treballadors de residències,, un de cada 20, per bé que es desconeix el percentatge en relació a la categoria d'altres treballadors de cara al públic. En tot cas, el pes dels que obligarien tothom és lleugerament superior en els homes (44,5%) que en les dones (41,6%), tot i que en cap dels dos casos és majoritari ni la diferència és estadísticament significativa, així que cal buscar altres indicadors per analitzar tendències en relació a aquesta qüestió.A nivell territorial, Catalunya és una de les zones de l'Estat on el percentatge dels que forçarien la vacuna per a tothom és menor. El 43% català només queda per damunt de(40,2%),(41,1%) i(41,1%), fins i tot set comunitats tenen una majoria que n'és favorable, especialment a(55,5%) i(55,3%). Malgrat tot, tractant-se de territoris petits, la mostra sovint és petita per treure conclusions tancades, ja que tan sols se superen les 1.000 enquestes entre els tres sondejos a(51,3%),(47,6%) i(44,6%), a més de Catalunya.Analitzant en concret les diferències entre col·lectius a Catalunya, una de les variables força determinants és el. Ja s'ha comprovat que són precisament els més joves aquells on la vacunació voluntària costa més i també són els que en menor mesura la farien obligatòria. Escassamenta tothom, pràcticament els mateixos que no ho farien per a ningú (26,6%).Uns percentatges que evolucionen de forma constant a mesura que augmenta l'edat de l'enquestat, fins al punt quesí que faria obligatòria la vacunació per a tothom i tan sols un 6,1% d'aquests no hi forçaria ningú. Es tracta de l'única franja clarament favorable a imposar-ho a tothom (i la que pateix de forma més greu la malaltia), tot i que la de 50 a 64 anys s'hi acosta (48%) i totes ho farien com a mínim entre sanitaris i altre personal sensible.L'evolució en els posicionaments és també clar pel que fa a: aquells amb que en tenen menys són nítidament més favorables a l'obligatorietat, mentre que ho són. Hi ha majoria clara a favor de fer que tothom es vacuni entre els catalans sense cap estudi (74,2%), només amb la primària (58,9%) o amb la secundària obligatòria (53,3%).En canvi, cau molt la defensa de l'obligatorietat en aquells que han anat més enllà de l'etapa obligatòria, tant pel que fa als que han assolit la secundària no obligatòria (41,1%), la(37%) o la(38,5%). Cal tenir en compte que les dues darreres variables estan força correlacionades, ja que la gent gran acostuma a tenir menys formació que la jove, però també és cert que les mostres de baròmetres sobrerrepresenten els enquestats més formats. El CIS no n'és una excepció, així que podria ser que la vacunació obligatòria tingués suport majoritari amb una mostra realment representativa en aquest camp.Igualment, les dades assenyalen quede la vacuna obligatòria que les altres. En aquest cas, l'evolució no és tan clara, ja que els que se situen més a l'esquerra i que la imposarien a tothom (41,2%) se situen per sobre dels de centre-esquerra que ho farien (37,7%), i en aquest punt el percentatge creix en els catalans de centre (45,8%) i de centre dreta (48%) i de dretes (49,8%), els quals freguen el 50%.L'evolució es veu més clara si es posa la lupa en el percentatge d'aquells que no obligarien ningú a vacunar-se. El 22,2% dels catalans d'esquerres no forçaria ni tan sols els sanitaris, percentatge que cau progressivament fins al 13,4% entre els enquestats més de dretes. Pot sorprendre, ja que bona part de les protestes contra la vacunació obligatòria han estat, però cal tenir en compte també que el percentatge de persones conservadores creix amb l'edat i la gent gran ja s'ha constatat que ho imposaria sense tantes manies.Els matisos en relació a les ideologies s'observen millor si s'analitzen els posicionaments en funció del-el CIS no pregunta pel vot a les catalanes-. Així, el partit amb un electorat més decantat cap a l'obligatorietat per a tothom és el PP (61,9%), el qual té votants força envellits, mentre que. La mostra per a aquests dos partits és limitada, però igualment es pot observar com sovint no és tant la ideologia el que pesa més en aquest debat, o almenys no de forma lineal.L'electorat del PP és l'únic que optaria clarament per obligar a vacunar, però s'acosten també al 50% els-també el de Cs, tot i que aquí sí que la mostra és molt petita-. Se n'allunyen més, en canvi, els abstencionistes (43,5%) i les bases d'ERC (42,4%) i especialment dels comuns (33,7%). Però en tots els casos, de nou, una nítida majoria faria que com a mínim els sanitaris i altres treballadors sensibles es vacunessin.Un indicador que no sembla que impacti a l'hora de posicionar-se en aquest assumpte ésfins ara. El 42,2% dels que ho han fet obligarien tothom a vacunar-se, com un 43,1% dels que no han passat la malaltia. D'aquests segons, un 35,9% ho imposaria a sanitaris i altres professions concretes, per sobre del 32,3% d'aquells que han superat el coronavirus. No sembla, per tant, que témer que el sanitari que els atenia pogués també emmalaltir els tragués la son especialment.​​

