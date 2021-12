És la variant òmicron tan dolenta com pensàvem?

Altres notícies que et poden interessar

Lacom es pensaven. Ho ha dit el president de la Societat Espanyola de Virologia,aquest dilluns als micròfons de RAC1. I és que tot i que els primers dies es parlava de moltesde la variant, que van espantar el món sencer, les noves dades que arriben des de Sud-àfrica confirmen que"Per al virus no és capque la variant causi una malaltia més greu a l'hoste. En canvi, sí que ho és que siguii s'esquivi millor les defenses", ha explicat el viròleg. Segons ha detallat,és mési "té un cert", però "en principi" no ha de ser més greu.Tot i que Bosch ha explicat que l'evolució natural dels virus és que la infecció es vagi atenuant sempre que hi hagi transmissió entre humans, es preveu que la variant òmicron desplaci laEl desplaçament, però,Tal com ja va apuntar el cap d'epidemiologia del Clínic,aquest cap de setmana, Bosch creu que la legislació hauria de permetre. "Si més no, algunes feines determinades, com els cuidadors de geriàtrics o els sanitaris", ha defensat el president de la Societat Espanyola de Virologia.Davant de les mutacions d'aquesta nova variant, la preocupació global era l'eficàcia de la vacuna. Bosch ha explicat que: "Potser en lloc d'un 80%, serà un 70%, però conferirà una immunitat suficient". El viròleg ha apuntat, però, que cal seguir completant pautes de vacunació durant els pròxims dies.​​

