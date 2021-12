Mor el cofundador de Jazztel en una intoxicació de gas a l'Aran

Una de les persones que van resultar intoxicades aquest dissabte a la tarda en un habitatge deva morir poc després de ser traslladada a l'Espitau dera Val d'Aran de Vielha, després que les maniobres de reanimació cardiopulmonar que li van practicar tècnics del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) no poguessin fer res per salvar-li la vida.La víctima és el cofundador deMiguel Salísde 63 anys, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. D'altra banda, la dona que també es va trobar inconscient a l'habitatge de la localitat de Bagergue va ser traslladada a l'Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí.A les 14.10 hores els serveis d'emergències van rebre diverses trucades alertant de la presència dei el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) se se'n va fer càrrec.Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i la hipòtesi que guanya força és que es tractaria d'una mala combustió.

