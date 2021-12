Taxistes de Barcelona duran ancians de residències a veure els llums de Nadal

Elshan llançat una iniciativa solidària perquè col·lectius vulnerables puguin veure les. Inspirats per iniciatives similars d'altres ciutats, el 13 de desembre oferiran rutes perquè ancians que viuen en residències o nens en tractament oncològic puguin gaudir de la il·luminació nadalenca."Tenim el ferm propòsit de convertir-nos en una de les tradicions de Nadal més boniques. I esperem que tant els nostres passatgers com la resta de ciutadans acullin el nostre projecte amb la mateixa il·lusió amb què nosaltres el sentim", expliquen els impulsors.La ruta solidària, en què participaran 300 taxistes, partirà de lesde plaça Espanya i recorrerà la Gran Via, els carrers Balmes i Pelai, la plaça Catalunya, el passeig de Gràcia, els carrers d'Aragó i Tarragona. Tornarà a plaça Espanya.En la iniciativa participen entitats del sector com ara Stac, Taxi Companys, Anget Taxi, Sos Taxi, Élite Taxi Barcelona i Taxistes Voluntaris de Sant Joan de Déu.​​​

