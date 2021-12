El 75% dels positius per Covid als centres educatius són de no vacunats

Altres notícies que et poden interessar

Elque es donen als centres educatius es concentren en no immunitzats, per tant, majoritàriament menors de 12 anys. Ho ha explicat la responsable dels programes intersectorials de Salut Pública en la infància i l'adolescència,, qui també ha dit que estan a l'espera que elaprovi la vaccinació entre els 5 i els 11 anys per establir una estratègia.La secretària general d'Educació,, ha valorat que, tot i el repunt de casos, la situació és molt millor que la del curs passat. En tot cas, ha enviat un missatge de prudència davant deli les festes nadalenques i ha demanat que es continuï amb el compliment estricte de les mesures de seguretat.Elha declarat aquest divendres 134 grups escolars confinats i 29.934 persones en quarantena. Hi ha també quatre centres tancats completament. Gomà ha reconegut que s'està en situació ascendent pel que fa alsperò ha insistit que la valoració no pot ser més que positiva si es compara amb el curs passat. A més, ha reiterat que l'escola no deixa de ser un reflex de què passa a la societat.Precisament per això, ha fet una crida a la prudència davant de dies en què s'espera un increment de lesfora dels centres. També a dins, on ha recordat que s'han enviat instruccions perquè totes les celebracions nadalenques es facin preferentment a l'exterior i amb l'ús de la mascareta.D'altra banda, ha assegurat que els centres romanen i romandran obertes. En aquest sentit, ha explicat que s'ha fet un canvi en el protocol a l'hora de tancar un centre, ja que aquest no es considera tancat si no està confinat tot el, i també el professorat pel que fa a primària i secundària.Per la seva banda, Asso ha assegurat que el compliment de les mesures covid és "excel·lent" als centres educatius. Ha afegit que, tot i la situació creixent de la, no estan previstes accions addicionals als centres educatius ja que és un dels punts on millor funciona el control de la pandèmia. La responsable deha reconegut que s'estan donant més brots als centres educatius a conseqüència de la variant delta però ha afirmat que no és una situació generalitzada.Sobre la, Asso ha detallat que estan a l'espera que Sanitat ho aprovi i concreti en quin volum i periodicitat arribarien les vacunes. Quan això passi, es traçarà una estratègia que sigui "el més àgil possible".​​

