Contra la ciència: els rostres del moviment antivacunes

Andrew Wakefield, pare dels antivacunes actuals Andrew Wakefield, a la dreta. Foto: youtube

Hi ha antivacunes des de les primeres vacunes, a finals del segle XVIII. Però si calgués parlar del pare del que han estat els moviments antivacunes més recents, cal esmentar el britànic Andrew Wakefield, un metge que va publicar el 1998 un article a la prestigiosa revista The Lancet. Va causar furor i va obrir una polèmica sorollosa en negar que la triple vacuna vírica (contra el xarampió, les paperes i la rubèola) tingués eficàcia contra aquestes malalties. La seva tesi, que ha fet fortuna també ara en alguns sectors, és que hi havia un vincle entre vacuna i autisme. Però poc després, es va demostrar que Wakefield havia manipulat les dades que aportava i que era un frau. A més, es va descobrir el seu lligam amb uns advocats que pretenien demandar a les farmacèutiques que fabricaven les vacunes. Se li va prohibir que exercís la medicina, però es pot dir que les seves mentides han creat escola.

Ty Bollinger, un trumpista radical Ty Bollinger Foto: Viquipèdia

Antic culturista, Ty Bollinger fa anys que dirigeix campanyes conspiranoiques que fins a l'arribada de la pandèmia estaven centrades a assegurar que la quimioteràpia no curava el càncer. En el seu llibre La veritat sobre el càncer -que, per cert, va ser un best-seller-, explicava suposats mètodes alternatius per superar la malaltia. Bollinger assegura que Bill Gates té un pla secret per inocular la vacuna a tothom amb un microxip. Partidari entusiasta de Donald Trump, ha estat també un dels capdavanters de la campanya que assegura que les eleccions del 2020 van ser fraudulentes. Va defensar l'actuació dels partidaris de l'expresident derrotat que van ocupar el Congrés.

Un Kennedy ignorant Robert F. Kennedy Jr. Foto: Wiki Commons

Forma part del clan Kennedy, però en aquest cas va per lliure. Fill del senador assassinat Robert Kennedy, és un advocat i ha destacat com a activista en favor del medi ambient. En aquest tema, ha adoptat una actitud molt bel·ligerant en contra de la vacunació, assegurant sense proves que hi ha un vincle entre les vacunes i l'autisme. La major part de la seva família l'ha criticat durament per aquesta actitud seva. Ha estat considerat un dels integrants més actius del grup dels Dotze de la Desinformació, als quals es considera responsables del 75% del material antivacunes que ha circulat per Facebook.

Marcus Lamb, el darrer antivacunes mort per Covid Marcus Lamb Foto: youtube

Un dels predicadors més coneguts dels EUA per la seva campanya contra la vacuna ha mort aquest dijous. Es tracta de Marcus Lamb, un teleevangelista de la dreta cristiana que havia fundat la seva pròpia televisió, Daystar Television Network. Va ser dels més actius a les xarxes en contra del programa de vacunació, que va definir de manera vehement com una operació d'injecció experimental. En el moment d'anunciar la seva mort, la seva família va insistir que Lamb -que patia de diabetis- estava convençut de les afirmacions que feia.

Johann Biacsics, revolta a Viena Johann Biacsics Foto: Facebook

La veu més activa contra la vacunació a Àustria era Johann Biacsics. Va ser un dels impulsors del moviment de protesta contra les mesures de restricció adoptades pel govern davant l'avenç de la pandèmia. Era perquè Biacsics va morir el 10 de novembre a 65 anys. Biacsics defensava que la Covid es curava a base de diòxid de clor, que és l'element actiu del lleixiu. Quan va ser ingressat, es va negar a rebre cap tractament. Uns dies després, ja era massa tard per salvar-se. El mateix li va passar a Alan Steel, un altre líder antivacunes, en aquest cas del Regne Unit, conegut per ser un gurú de les finances. Després d'atacar durament les autoritats per motivar la vacunació, i fins i tot per obligar a les mascaretes, va morir de Covid.

Damiano, l'antivacuna penedit Lorenzo Damiano, el líder antivacuna penedit. Foto: youtube

En diversos països europeus s'han produït sorolloses protestes contra les mesures de restricció davant la pandèmia. S'ha produït una suma de bosses de protesta entre antivacunes, contraris a les restriccions i extrema dreta a Àustria, als Països Baixos o a Itàlia. En aquest país ha nascut la plataforma Basta Dittatura, molt present als carrers. S'ha donat el cas que un dels líders del moviment antivacunes, Lorenzo Damiano, ha protagonitzat un acte de contrició. Després de ser hospitalitzat per la Covid, ha demanat perdó i ha cridat a tothom perquè es vacuni. I això que havia demanat un procés de Nuremberg pels impulsors de les vacunes. Ara admet que la ciència cura.

Bosé desafina amb les vacunes Miguel Bosé, en una imatge d'arxiu Foto: Europa Press

El cantant Miguel Bosé s'ha convertit en el màxim exponent del moviment antivacunes a l'estat espanyol. En nombroses intervencions públiques, Bosé ha aplegat en el seu discurs tots els llocs comuns del moviment antivacunes, des de la suposada mà oculta de Bill Gates en una mena de conspiració planetària a la connexió entre la tecnologia del 5G i la pandèmia. Una brama aquesta que ha estat de les que han tingut més recorregut. Les afirmacions falses de Bosé des de l'inici de la Covid han estat nombroses. Una de les més escandaloses va ser quan es va fer ressò d'una falsedat a les xarxes segons la qual Gates havia estat expulsat de l'Índia perquè havia vacunat a milers de nens contra la pòlio provocant-los una superpòlio.