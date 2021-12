Una escola de Canet de Mar haurà d'aplicar el 25% d'ensenyament en castellà a P5

El(TSJC) ha ordenat a una escola deque faci ela P5 arran de la denúncia d'una família que vol el 50% de classes en cada idioma. La mesura entra ha d'entrar en vigor dijous vinent i ha encès de nou la polèmica pel que es considera un nou atac a l'escola catalana.Es tracta de l'escola Turo del Drac del municipi deli la decisió del TSJC és, ara com ara, cautelar, mentre estudia el fons de la denúncia presentada per la família en qüestió. La decisió arriba pocs dies després que elhan denunciat que la resolució "replanteja el model d'escola catalana" i alerten que això obre la porta a futures situacions similars a la resta de cursos, cosa que liquidaria el model d'immersió lingüística. La regidora d'Educació, Rosabel Madrid, anima les famílies a mantenir viva la reivindicació per "protegir" el model d'immersió lingüística a Catalunya. Madrid recorda que el sistema educatiu català és d'èxit des de fa molts anys i lamenta que hi hagi qui vulgui "canviar l'ensenyament".En aquest sentit, un dels pares que ha liderat l'organització de les famílies, Marcos de Vera, ha explicat que el sentiment generalitzat és que la mesura a què obliga el TSJC "vulnera el dret a educar els fills en un model que permet el creixement dels infants amb totes les garanties de desenvolupament". Les famílies preveuen fer mobilitzacions en els pròxims dies, tot i que encara no han concretat com. La notícia és d'aquest dijous a la tarda, que és quan la direcció va informar-los dels canvis que hi hauria en aquest grup de P5 a partir del pròxim dijous, 9 de desembre. De fet, aquell dia, ja es farà la primera hora en castellà. Serà de 10 h a 11 h del matí.Per a la resta de dies, l'escola determina que per complir amb el 25% en castellà, es facin íntegrament en aquesta llengua les tardes de dilluns, dimecres i divendres. També es farà en castellà una hora durant el matí (de 10 h a 11 h) els dimarts i els dijous. De Vera lamenta la imposició i recorda que els infants ja aprenen igualment el castellà.En els pròxims dies, la regidoria d'Educació convocarà de manera extraordinària el Consell Escolar Municipal per debatre el nou escenari amb la comunitat educativa per tal de "cercar solucions per defensar el model educatiu i el català a les aules". La regidora tem que el precedent en aquest centre pugui generar un efecte contagi en altres grups o en altres escoles.Fins ara hi ha hagut poques dades sobre l'ús del català a l'escola, però fa unes setmanes els departaments d'van fer un retrat de la realitat lingüística als centres educatius de Catalunya i una de les conclusions que es pot extreure és que el castellà no hi és residual. A contrari, la situació per al català no és bona.Lesapunten que l'evolució de l'ús del català de l'alumnat per dirigir-se al professorat ha baixat. Entre 2006 i 2021, els alumnes que utilitzen el català sempre o gairebé sempre per adreçar-se als professors ha caigut del 56% al 39,4%. El mateix passa amb l'ús del català en les activitats en grup: en els últims quinze anys, s'ha passat d'un 67,8% a un 20,7%. I com parla el professorat a l'aula? Els docents que usen sempre o gairebé sempre el català cau del 63,7% al 46,8%, menys de la meitat.

