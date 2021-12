L'aliança perdurable del Govern amb els comuns

En un termini de deu dies es podria tancar un acord definitiu entre el Govern i els comuns pels pressupostos

Elstenien en marxa la segona jornada la seva assemblea congressual a Montjuïc, ambcom a protagonistes. Quan els discursos d'aquell diumenge al migdia (21 de novembre) encara no havien arrencat, el grup parlamentari d'En Comú Podem ja sabia que a la tarda els esperava la reunió decisiva per tancar, després que la CUP hagués ratificat que presentaria esmena a la totalitat als comptes La cimera final l'havia convocada el Departament d'Economia i Hisenda a l'edifici de la Zona Franca, seu de la conselleria. Però l'operativitat de Palau era més senzilla en diumenge i els comuns també preferien ser a Sant Jaume, per si calia la intervenció de Però mentre Díaz i Colau recollien aplaudiments a l'escenari de Montjuïc , tot va canviar. L'executiva des'havia reunit per desmarcar-se de les negociacions, un relat que a la tarda alimentaria Jordi Sànchez en roda de premsa . Ni el consellerni el seu equip -que des del dijous d'aquella setmana havien mantingut contactes permanents amb els diputats de- van ser finalment a la reunió per segellar el pacte. L'acord el va capitalitzar Aragonès -en contacte diari des de dimecres amb Albiach-, per bé que Giró només es va perdre la reunió decisiva de diumenge. Fins i tot aquell dia va ser a Palau per conversar amb Aragonès. En paral·lel a missatges altisonants com els de Jordi Sànchez i Elsa Artadi -que acusaven el president de la Generalitat d'esberlar la-, el conseller d'Economia va arremangar-se en els contactes discrets amb els comuns. Trucades a Albiach i algun cafè ambmentre els seus col·laboradors, ambal capdavant, entraven al detall de la negociació.Junts feia equilibris per defensar els comptes de Giró i cenyir el pacte a un moviment d'ERC, però els comuns insistien, en públic i en privat, que. Es van pactar, es van tramitar i s'aprovaran. Ni el discurs abrandat de Joan Canadell al Parlament -que va anar acompanyat de disculpes de consellers de Junts a diputats dels comuns- van suposar un escull. A l'executiu i també a En Comú Podem veuen en el diàleg pels comptes un "" en les relacions de la legislatura.La setmana ho ha demostrat. "La negociació dels pressupostos va bé", insistia Albiach en la sessió de control al Parlament de dimecres per dissipar dubtes i contenir veus contràries a l'entesa. La pregunta formulada a Aragonès a l'hemicicle estava pactada. N'havien parlat prèviament els dos protagonistes i l'havien treballada els equips respectius. El president va detallar que els comptes del 2022 inclourienper reforçar les polítiques destinades a la, amb especial atenció a la població infantil i juvenil, imés per ampliar els recursos de. En la partida destinada a la salut bucodental, els comuns van agrair a ERC la pressió exercida per vèncer les reticències de Junts, pendents de les medalles que es pugui penjar el partit de Colau. Fonts coneixedores de les negociacions apunten que en unes podria tancar un. "Està ben encarrilat", insisteixen veus parlamentàries implicades en les converses.A les bones sensacions verbalitzades en la carpeta dels pressupostos s'hi va afegir l'entesa amb el validat també dimecres amb els vots d'ERC, Junts i En Comú Podem . El projecte havia quedat al marge de la negociació dels comptes perquè ja estava treballat prèviament. Coneguda l'oposició frontal de la CUP, la consellerahavia madurat un pacte amb el diputat, que es va traduir en la validació del text. Una altra fotografia, coincident en el temps, del. L'oposició "constructiva" dels comuns -així la defineixen al grup parlamentari- ha ocupat el lloc del discurs crític de la CUP. Aragonès ha insistit que vol refer relacions amb els anticapitalistes i els seus consellers -com- diuen que pensen complir els compromisos signats , però ara mateix es percep distància, fins al punt que no es pot determinar si el 2023 hi haurà qüestió de confiança, com resava el pacte d'investidura. Incert com serà el rol de la CUP , ERC i els comuns admeten facilitat per entendre's en debats sectorials mentre la relació amb Junts és més distant, per perfil ideològic. S'espera que els d'Albiach sumin a favor delque abandera Aragonès -ja han participat en els contactes amb l'executiu després de la resolució del Tribunal Suprem sobre el model d'immersió a l'escola- i també han exhibit confiança en la. "Ens agradaria que fos l'inici d'una nova etapa", apunten fonts parlamentàries d'En Comú Podem, que remeten a la relació franca entre el president i Albiach com a element complementari a la sintonia en assumptes clau de la legislatura. L'teixida a correcuita pels pressupostos -amb contrapartida a l'Ajuntament de Barcelona- té elements per convertir-se enal Parlament.

