D'Iceta a Illa: un trajecte per aspirar a la Generalitat

El 13 de juliol del 2014,heretava oficialment el timó d'un partit obert en canal en el qual, amb la renúncia dei en plena, ningú més va gosar agafar el bisturí. El procés feia estralls en un PSC electoralment en decadència i que havia decidit enterrar la defensa del dret a decidir "legal i acordat" a canvi de la defensa d'una Espanya federal que no ha passat del terreny verbal. Iceta, que havia assumit que estava de retirada, s'enfilava al cotxe de bombers per apagar l'incendi en un trajecte inicialment de transició que ha acabat sent de. Aquest cap de setmana, en unal capdavant d'un partit més homogeni i amb una remuntada consolidada, com certifica la victòria electoral del 14 de febrer."Això de la política és com els cavallets de la fira. De vegades et toca anar al cotxe de bombers i d’altres al porquet, però l’important és no baixar-ne", deia un estret col·laborador d'Iceta quan va deixar el paper discret de dirigir laper fer-se càrrec del lideratge dels socialistes catalans en el moment més convuls. Va dir que no tenia previst ser candidat a la presidència de la Generalitat. I ho va ser. Va dir també que no volia ser ministre. I ho és.La seva trajectòria ha fet, en un any,, que fa tot just un any, en una jugada de darrera hora pilotada per, va fer públic que deixaria el Ministeri de Sanitat -just quan la vacunació per la Covid es posava en marxa- per substituir Iceta com a candidat. "Si Iceta ha estabilitzat el partit, Illa l'ha situat en la pole position", resumeix el periodista, que va ser director de comunicació del president José Montilla i que, per tant, coneix des de la proximitat les interioritats del partit.L'anomenat efecte Illa va complir un dels seus objectius: ser la força més votada a Catalunya i recuperar el pols perdut passant de 17 a 33 diputats al Parlament. Però va topar amb una realitat: la dede la Generalitat, la mateixa limitació amb la qual Ciutadans va ensopegar l'any 2017. El PSC de l'era post-Iceta, que comença a caminar a partir del congrés d'aquest cap de setmana, inaugura una nova etapa amb la vocació de consolidar-se com a alternativa als governs independentistes , que considera inoperatius.Ho recull amb el lema Governar Catalunya. Som-hi!, que expressa un desig d'arribar a un poder que, en el context de fragmentació a la cambra catalana, no serà possible sense capacitat per teixir unes aliances que, per imperatiu numèric, impliquen trencar blocs. Fins ara,ha estat taxativa a l'hora dei aposta per curtcircuitar que tinguin un paper protagonista al Parlament. Illa busca recuperar la influència que considera que mereix el PSC i ho fa amb l'horitzó del 2023. El nou cicle electoral tindrà dues dates clau: les, que coincidiran, a més, amb l'equador de la legislatura catalana.Els comicis territorials seran determinants en el camí enfilat per intentar assolir la Generalitat. De fet, com a secretari d'organització, Illa s'ha dedicat a pentinar el partit per intentar solucionar elque hi ha entre lai elen els darrers anys a la resta del territori.Sánchez beneirà Illa aquest diumenge com al'any 2023. És conscient que, sense un bon resultat a Catalunya -on les darreres dues eleccions espanyoles ha guanyat ERC però sentint l'alè dels socialistes al clatell- serà més difícil mantenir la presidència del govern espanyol. Illa ha estat durant aquests set anys, amb qui ha treballat colze a colze perper al PSC. En poc temps, però, s'ha consolidat també com un dels puntals socialistes a Madrid.Negociador del, de lai del, els socialistes catalans el van escollir com la seva veu a l'executiu espanyol. El líder del PSOE el va cridar a files per formar part de l'executiu de coalició amb Unides Podem, com a ministre de Sanitat. Illa no havia tingut en la seva trajectòria vinculació amb el món sanitari, motiu pel qual el seu nomenament va sobtar. Havia de tenir un protagonisme limitat: bona part de les competències de la cartera estaven cedides a les comunitats autònomes i s'intuïen altres lideratges amb més pes.. Especialment per a Illa, convertit en ministre estrella i veu del govern de Sánchez , motiu pel qual es va acabar consolidant com aque havia tocat sostre a les enquestes amb Miquel Iceta.Illa no serà un líder que es posi a ballar -tret de girs inesperats- en un míting electoral com va fer Iceta a ritme de Don't stop me now a la campanya del 2017. Se li atorga una l'hora de prendre decisions i, prefereix lesi mesura al mil·límetre les seves paraules sense estirar-les en el temps de forma innecessària.El seu estil téperò, si bé hi ha diferències en el perfil públic, a nivell polític i de projecte de partit hi haurà continuïtat. Ha abanderat eli en els darrers dies, tot i assegurar que defensa el català com a llengua vehicular a l'escola, ha normalitzat que es pugui augmentar la presència del castellà en un 25% . De fet, la defensa crítica de la immersió ja es va consolidar al darrer conclave, el del 2019, després d'un debat intern molt marcat per l'objectiu electoral d'absorbir els votants de Ciutadans en el qual es va rectificar la ponència política inicial . El congrés és de caràcter extraordinari i, per tant,aprovat aleshores.Si va assumir la secretaria d'organització del PSC l'any 2016 -a contracor de, perquè era el seu cap de gabinet a l'Ajuntament de Barcelona- és perquè Illa és un nom que genera consens intern al partit. La seva tria va enterrar la destral de guerra entrei Iceta al congrés de fa cinc anys. "El Salvador no té els llasts del Miquel, que portava molts anys a la vida orgànica. Illa fet quasi el paper de psicòleg de la mútua recorrent territori i parlant amb els quadres del partit. Es veu amb condicions d’assumir el Palau de la Generalitat i això transmet moral a la tropa", diu Bolaño.Amb Illa començarà a caminar una nova direcció del partit que. En aquest congrés no hi haurà la clàssica nit en la qual els quadres del partit van desfilant de matinada pel despatx del primer secretari mentre aquest configura l'executiva. Tirant de practicitat, Illa ha anatdurant aquesta setmana alguns dels noms que l'acompanyaran en aquesta etapa. La d'anar anunciant via xarxes socials els dirigents de la direcció és una estratègia que ja va utilitzar Iceta quan va prendre les regnes del partit l'any 2014.De fet, el ministre de Cultura no desapareix de la vida orgànica del PSC sinó que Illa ha volgut retenir-lo com a president del partit , càrrec que fins ara ha ostentat l'alcaldessa de l'Hospitalet,, que passarà a ser vicepresidenta i, per tant, continuarà a la cúpula malgrat estar investigada en el cas del Consell Esportiu. Més enllà de la bicefàlia presidencial, queda per veure si, puntal d'Illa al Parlament, assumeix la viceprimera secretaria, i qui ocuparà la secretaria d'Organització, fins ara en mans del mateix Illa. De fet, des de que està exercint el lideratge del partit té gran part de la feina delegada en dues figures de confiança:-nom que no genera unanimitat interna- i, el millor posicionat com a possible relleu.Tot i això, les federacions esperen sorpreses. Ja ho ha estat en el cas de la nova portaveu, que serà, la referent del partit a Sant Joan de Vilatorrada. També en el nou rol de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, que es farà càrrec de polítiques de seguretat. Enfrontada a Iceta en el congrés del 2016 i amb poca vida orgànica en els darrers anys, Illa té una bona relació amb Parlon, disposada a tenir una major implicació.Assumirà més rellevància interna, un dels referents de l'etapa d'Iceta al Parlament, que liderarà una secretaria de nova creació, la de millora de l'autogovern. Dos dirigents que també tindran pes a la direcció seran-ara a càrrec de l'àrea municipal- i-fins ara responsable de la carpeta de polítiques socials. Dos noms que repeteixen són, al capdavant de la carpeta econòmica, i, a indústria, energia i transició digital, i tres dirigents amb expectatives són-ara al capdavant de feminismes-, la diputada al Congrés Montse Mínguez i la diputada gironina"El partit està endreçat i Illa li donarà solidesa", resumeix Bolaño. Falta veure, però, si més enllà de l'ordre intern i de la recuperació a les urnes, el PSC pilotat per Illa assolirà l'objectiu d'evitar que victòries com les del 14-F siguin estèrils en termes de poder governamental.

