​Progressar per trencar el cercle de la pobresa

Una vida entre dues passions

En Munic té, la música i el futbol americà. La primera va començar precisament a la Ludo –com anomenen l'entitat Ludo Margarida Bedós, considerada la ludoteca amb més història de Catalunya-. Allà va participar en un taller amb un cantant de Sabadell i va fer la primera cançó. “Era un way out, una manera de sortir dels meus problemes”, explica en Munic.Té records molts positius de l'etapa d'infantesa en aquest entorn. “Fer amics, jugar, fer els deures plegats... coses que no hauria tingut si no hi hagués anat”, explica. “I sobretot aprendre valors i aprendre a respectar”, afegeix.Ara, de ple en el món de la música trap, en Munic ha passat de ser el nen que anava als tallers a ser el jove que els imparteix. Col·labora amb la iniciativa 6UrbanArt_Sabadell que acosta joves de barris com les Termes i Espronceda a la música i al teatre social. “, entre cometes, donant un servei”, explica.En Munic i els seus dos germans hagin tirat endavant gràcies a l'esforç d'una mare que “mai va perdre el somriure”, de l'ajuda d'entitats com la Ludo Margarida Bedós i la Fundació “la Caixa”, així com de dosis de. Una recepta que ell mateix s'ha aplicat en el món del futbol americà. Va començar per provar-ho i admet que al principi “era dolent, molt dolent”. “Vaig veure que tocava posar-me les piles en cada entrenament”, explica. Ara, temps després, no descarta dedicar-s'hi.