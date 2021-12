ERC i Junts certifiquen la discrepància sobre el projecte de Hard Rock

La, l'ampliació de l'del Prat, el pacte deamb elsi, ara, elsi elhan tornat a certificar que hi ha, ara amb dos projectes que precisament combaten tant lacom elsA partir d'una moció hàbilment presentada pel, la coalició de Govern s'ha tornat a dividir: els dehan evitat donar suport al macrocomplex d'oci i recreatiu a Vila-seca i Salou, al qual s'han abstingut, mentre que els dehan votat en defensa d'aquest projecte. Pel que fa a la candidatura dels Jocs d'Hivern, tots dos han apostat finalment per una abstenció salomònica malgrat que Junts l'ha defensat durant la seva intervenció.. El president i ERC no es mullen amb cap dels projectes estratègics del nostre país", ha denunciat el diputat socialista, encarregat de defensar la moció. Ha afegit que no saben què votaran els republicans a la consulta sobre els Jocs inclosa als pressupostos ni si estan en contra d'ampliar l'aeroport, del Harc Rock o del. "La gent ens vota perquè siguem clars", ha etzibat. La moció dels socialistes, que s'ha votat punt per punt -en tenia 11-, incloïa un suport explícit al Hard Rock tenint en compte "la implicació de les institucions territorials" i el suport al manifest sobre la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern presentat a l’acte que va tenir lloc a Vielha el passat 13 de novembre.Junts sí que ha defensat amb claredat el seu suport a la candidatura dels Jocs d'Hivern. De fet, el diputatha tret pit del fet que va ser la seva formació, via, qui va impulsar la candidatura i qui va defensar el projecte durant la campanya de les eleccions del 14-F. Ha posat com a referència el que ha suposat el Parc Olímpic del Segre i ha subratllat laper a Catalunya que poden suposar aquests Jocs.El diputat d'ERCha centrat la seva intervenció en acusar el PSC d'aspirar a exercir "com a" a Catalunya i de sotmetre's a "l'agenda de l'statu quo" amb projectes que, com l'ampliació de l'aeroport, "obliden" el territori i el medi ambient. L'objectiu dels republicans, ha reivindicat, és "liderar una transformació" que faci. En la intervenció, però, no ha aclarit el posicionament de vot del seu grup sobre els Jocs d'Hivern i el Hard Rock.Tant els comuns com la CUP han carregat contra "macroprojectes" que consideren caducs i que, de fet, han combatut en la negociació dels pressupostos. Els decontinuen mantenint com a objectiu frenar les dues iniciatives durant la negociació per a l'aprovació definitiva dels comptes el 23 de desembre.Els grups sí que han tancat files a l'hora de donarals treballadors de l’empresaafectats pel procés dede components de l’automoció. De fet, han assenyalat que es revisi com empreses com Mahle rebenper, després, deslocalitzar centres de treball. "És inacceptable", ha dit la CUP tot assenyalant una legislació massa flexible que dificulta la flexibilització, una denúncia que també ha fet Junts. Els socialistes han respost que ja han fet arribar al govern espanyol que cal estudiar aquesta qüestió.

