Alec Baldwin nega ser qui va prémer el gallet: «Mai apuntaria ningú amb una arma»

EXCLUSIVE: "The trigger wasn't pulled. I didn't pull the trigger," Alec Baldwin tells @GStephanopoulos in first interview since fatal shooting on set of "Rust."



Watch TOMORROW at 8pm ET on @ABC and stream later on @Hulu. https://t.co/u7L88vylra pic.twitter.com/bJsssJoAJq — ABC News (@ABC) December 1, 2021

L'actorha negat ser la persona que va prémer el gallet de la pistola que va matar, de manera accidental, la directora de fotografia Halyna Hutchins en el rodatge del film Rust. Baldwin, que ha participat en la seva primera entrevista pública des de l'incident, que es va produir a l'octubre, ha confessat que ell. En un avanç de la conversa que ha concedit a la cadena, l'actor, entre llàgrimes, ha explicat que "no es podia ni imaginar que hi havia munició real a l'estudi".ha dit. Baldwin, en el breu avenç que ha presentat la cadena nord-americana, es desfà en elogis cap a Hutchins, qui ha assegurat que era "una persona molt estimada". És un dels clars moments de l'entrevista més emotius. "No em sembla real", ha confessat l'actor, que no havia fet cap mena de declaració pública televisada ni en veu des de la mort accidental de la directora de fotografia.Ara per ara, la investigació sobre l'accident mortal segueix en marxa.per intentar aclarir tots els fets. Les investigacions apunten a un dels assistents del director de la pel·lícula. Segons va avançar l'octubre el mitjà especialitzat, aquest assistent ja va ser acomiadat el 2019 d'un altre rodatge per haver estat el culpable d'un incident amb una arma de foc que es va disparar sola.L'home va participar anteriorment en el rodatge de, cinta que està prevista que s'estrena el 2022, on també era assistent de direcció. Les informacions van explicar que, durant la filmació d'aquesta pel·lícula, un membre de l'equip de so va patir una ferida lleu quan una pistola es va disparar de manera accidental.Això va provocar el seu acomiadament immediat, tal com ha confirmat un dels productors del film a Deadline.i Baldwin tampoc ha explicat, almenys en l'avenç de l'entrevista, si l'arma es va disparar sola o hi havia alguna persona responsable.​​​

