El Suprem desafia la justícia europea i insisteix que Puigdemont serà detingut si trepitja Espanya

Boye recusa Llarena pel premi d'una entitat espanyolista

Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí han presentat aquest dimecres un escrit al Tribunal Suprem per recusar el magistrat instructor de la causa contra el procés, Pablo Llarena. La defensa dels tres independentistes exiliats vol que Llarena s’aparti del procediment perquè considera que vulnera el dret a un jutge imparcial després que el magistrat fos premiat per la Fundación Villacisneros, una entitat espanyolista que s’ha posicionat diverses vegades contra l’independentisme i ha demanat l'empresonament de Puigdemont i la resta d'exiliats.



Cap modificació. Elno preveu modificar el seu full de ruta tot i la resolució del(TGUE) de divendres, en què recordava al magistratque el procediment penal contraestava suspès i no podia ser detingut ni extradit a Espanya. L'alt tribunal espanyol, però, no comparteix el criteri de lai manté que si l'expresident trepitja territori espanyol, serà detingut, segons han confirmat fonts del tribunal a Europa Press. El Suprem ja ha rebut la interlocutòria deli un cop sigui traduïda al castellà hi donaran resposta, tant al tribunal europeu com a la defensa de Puigdemont, que dilluns va demanar al Suprem que clarifiqués la situació judicial del líder deUna vegada més, doncs, queda clar que el Suprem no coincideix amb les resolucions de la justícia europea respecte els exiliats. Fonts de l'alt tribunal citades per Europa Press avisen que les decisions del TGUE no afecten a la causa perquè elno està supeditat a l'europeu, cosa que xocaria amb el dret de lai acostaria Espanya a les tesis de, que fa unes setmanes va desafiar l'ordenament jurídic de la UE quan el Tribunal Constitucional del país va dir que el dret nacional estava per sobre del dret comunitari. No és la primera vegada que Espanya no segueix el criteri d'Europa o dels tribunals europeus: tampoc va deixar sortir de la presóper recollir l'acta d'eurodiputat malgrat la resolució de 2019 del(TJUE).La justícia europea va dir la setmana passada que rebutjava la petició de mesures cautelars sol·licitada per la defensa de l'expresident i els exconsellersi va decidir, per ara, no retornar-los la immunitat. Luxemburg considera que les euroordres estan suspeses i no hi ha risc de detenció. La justícia europea, molt dura el jutge Llarena, considera que la decisió de la justícia deno canvia en res la situació dels eurodiputats perquè les euroordres estan suspeses i no poden ser detinguts ni extradits a Espanya. La resolució del vicepresident del TGUE és contundent amb el Suprem i reforça l'estratègia de la defensa de Puigdemont.La defensa de l'expresident va preguntar dilluns a Llarena en quina situació es troben els exiliats perseguits. El Suprem no té pressa per respondre a l'advocat, que vol saber si ja ha traslladat a la policia i a la Interpol que no pot ser arrestat perquè tant les euroordres com el procediment judicial contra ell està suspès a l'espera que es resolguin lesque va sol·licitar el mateix Llarena a la justícia europea.El moviment de Boye situa el magistrat del Suprem en una. Si manté que Puigdemont pot ser detingut estarà dient públicament que no se sent vinculat per la decisió del TGUE. Si reconeix que l'expresident no pot ser detingut, tal com diu el TGUE i ara com ara poc probable, aplanaria el camí per al seu retorn.

