Tràiler en català de «Buscant la màgica Doremi», el nou film d'anime de la popular sèrie

és una de les sèries d'anime japonès més famoses de la història del canal juvenil de. Les aventures de les petites bruixes van aterrar a Catalunya, a través, fa 18 anys, en ple auge de les ficcions d'animació que arribaven del país nipó i del gran èxit que tenien totes aquestes sèries entre el públic infantil i juvenil. Ara, més de dues dècades després,estrenen a les sales catalanes la primera pel·lícula de la...La pel·lícula s'inspira en la mítica sèrie, centrant tota la trama en tres dones que van créixer veient. Sora de Nagoya, Mire de Tòquio i Reika d'Onomichi són tres dones que aparentment no tenen res en comú, ni edat ni ocupació ni personalitat. L'únic que les uneix és que se senten desconcertades per una vida que no els està anant tal com la imaginaven i que van créixer veient la sèrie La màgica Do-Re-Mi.Les aprenents de bruixes solien reunir-se a la botiga Maho-do, inspirada en un edifici de Kamakura. A partir d'una trobada predestinada en aquest lloc, el trio fa un recorregut per tots els llocs associats amb la sèrie. El film arribarà a les sales de cinema de tot el país, amb les veus originals de la mítica ficció.

