Oriol Bohigas, l'home que imaginava Barcelona

ha mort quan Barcelona viu un intens debat sobre el. No és l'única de les paradoxes en la vida d'aquest urbanista que solia hegemonitzar les batalles d'idees en les quals intervenia. La seva veu, apagada ja fa temps per l'edat i la malaltia, es trobarà a faltar en els moments que venen, que reclamen el màxim d'opinions solidificades. Bohigas,, va ser un dels principals col·laboradors de l'alcaldei un dels inspiradors de les transformacions dutes a terme per la ciutat, del projecte olímpic a l'obertura al mar., Bohigas explicava els seus records de petit, quan el seu pare el va dur a la plaça de Sant Jaume el 14 d'abril de 1931, quanva proclamar la República. Potser va ser d'aquell record que va començar a covar un republicanisme profund que l'acompanyaria sempre i que conviuria amb una voluntat jacobina i il·lustrada de transformar la realitat urbana dela ciutat.Va dirigir l'àrea d'de l'Ajuntament (1980-84) i(1991-94), i no sabem en quin dels dos àmbits es va sentir més còmode, tot i que ho podem sospitar. L'arquitecte havia volgut ser historiador i entenia l'urbanisme com una àrea més a través de la qual es transformava la realitat.Aquests dies apareixeran moltes valoracions sobra la seva obra i la petjada que deixa en l'evolució de la ciutat de Barcelona. El seu nom està lligat a l'etapa més ambiciosa de l'era maragalliana, la de l'i el somni de reprendre la idea de laque va començar a bategar en els anys de la Mancomunitat.Bohigas va aplegar sempre en el seu discurs la voluntat transformadora, que el va dur a defensar un intervencionisme que ara en diríem estatalista o jacobí, amb un esperit republicà iconoclasta. Les seves sortides de to i les seves provocacions dialèctiques -fossin en contra de lao a favor de les- anaven sovint més enllà del que els seus detractors assenyalaven.Els darrers anys de la seva vida activa els va dedicar a la renovació de l'(2003-11), que va copsar també la seva ànsia modernitzadora. Ell va fer possible lade l'entitat, un projecte que s'arrossegava des de feia anys, així com posar l'Ateneu al centre de la vida cultural de la ciutat.Potser va ser un dels seus fills qui millor va definir les contradiccions del bohiguisme, quan va va dir que Bohigas. La temptació delsempre era a prop. Pels qui el van conèixer, però, la intel·ligència de l'il·lustrat s'imposava al despotisme del governant.Oriol Bohigas va aplegar. Aquesta suma és, al capdavall, la clau de molts èxits futurs. Si pot ser, de manera transversal i consensuada i sense el dirigisme del maragallisme. Sí, la seva veu es trobarà a faltar en els debats del futur immediat sobre Barcelona. I l'enyoraran els sues amics però també els seus adversaris, el que ja diu molt de

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor