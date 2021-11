El govern espanyol aprova la llei de l'audiovisual sense concrecions sobre el català a Netflix

Elha aprovat aquest dimarts la, que ara passarà alper a la seva tramitació. El text inclou una quota del 6% de contingut del catàleg de les plataformes en llengües cooficials de l'Estat. Del 30% de producció europea que s'ha d'emetre, la meitat, el 15%, haurà de ser contingut audiovisual ende l'estat espanyol, i d'aquest, el 40% haurà de ser en català, basc o gallec, el que suposa elLa ministra portaveu, Isabel Rodríguez, ha comparegut amb la vicepresidenta econòmica,, i la ministra de Ciència,A la pregunta sobre si les plataformes que no estan establertes oficialment a Espanya -com- estan obligades a complir amb aquesta quota del 6%, Calviño ha afirmat que amb el text s'ha aconseguit un "bon equilibri" entre l'aposta per la inversió i la protecció a les llengües, i que el govern està "amb l'espanyol i totes les llengües oficials", però s'ha remès al debat parlamentari per introduir noves modificacions Ha volgut posar de manifest que en el transcurs del tràmit parlamentari "es poden produir ajustos, però el text és molt sòlid".ja ha assenyalat els darrers dies la seva discrepància amb aspectes de la llei, que van ser pactada amb ERC dins del debat sobre pressupostos. Bàsicament, ERC vol assegurar que Netflix o altres plataformes no es podran escapolir de complir amb les quotes, acollint-se a la. El diputatha explicat que l'acord amb l'executiu en l'audiovisual era dei que el seu partit volen el transcurs del debat al Congrés.Nadia Calviño ha explicat també l'altre projecte de llei aprovat avui, el, lligat amb el Pla de Recuperació, que volper facilitar el naixement d'un negoci, una de les mancances d'Espanya en comparació amb molts altres països de la UE. El projecte facilitarà la creació d'empreses, que podran constituir-se de manera telemàtica i per, així com es redueixen els costos notarials de la tramitació.El govern ha acordat també ampliar la, que no afectarà naus a passatgers a ciutadans espanyols o andorrans, per la propagació de la variantde la Covid. Entrarà en funcionament divendres vinent i si cal serà prorrogada. La restricció de vols, i si es tracta de passatgers en trànsit a països de fora de l'espai de Schengen, estaran en escala menys de 24 hores, sense poder abandonar la zona de trànsit. La restricció se suma a l'ordre ministerial que exigeix elR, la quarantena obligatòria per a passatgers de països de risc i test d'antígens als passatgers que arriben a aeroports espanyols.L'ampliació de la restricció es produeix després que l'executiu establís una quarantena de deu dies als procedents de. "Estem actuant amb celeritat i en coordinació a les autoritats europees", ha dit la portaveu, recordant que l'estat espanyol lidera la resposta a laL'aposta clara per la vacunació i mantenir les mesures de prevenció ha estat "l'èxit del país". Ha assegurat que "el nostre país és líder ena" i ha explicat que Espanya ha donata altres països.La portaveu ha insistit en la necessitat que la ciutadania actuï amben els propers dies, que inclouen un pont festiu en què s'intensificarà la sociabilització que s'acosta Nadal. Rodríguez ha dit que el govern espanyol espera poder avançar en laa partir de mitjan desesmbre.

