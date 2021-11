Alexia Putellas guanya la Pilota d'Or 2021

ja no li queda res per fer. La jugadora del Barça ha coronat una temporada impecable -amb triplet inclòs- amb laque l'acredita com a la millor futbolista del món aquest 2021. La migcampista de 27 anys, que ja partia com a favorita, ha superat Sam Kerr, Lieke Martens, Vivianne Miedema i Jennifer Hermoso en les votacions i s'ha convertit així en la primera catalana de la història en obtenir el guardó.Amb Putellas, hi havia nominades al trofeu quatre jugadores més del Barça:-fitxada aquesta temporada- i. Putellas, de Mollet del Vallès, agafa el relleu de la mediàtica, que enguany no formava part de les 20 finalistes.El passat estiu, el Barça ja va viure una jornada històrica quan, per primer cop en la història del futbol femení, tres blaugranes van conformar el podi en els guardons de la. En aquella ocasió, Putellas ja va ser escollida millor jugadora d'Europa per davant de Jennifer Hermoso i Lieke Martens.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor