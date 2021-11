Somescola anuncia mobilització a Barcelona el 18 de desembre per rebutjar el cop judicial a la immersió

La plataforma que agrupa entitats en defensa del model lingüístic català als centres educatius,, ha anunciat l'organització d'una "gran mobilització" que pretén convertir-se en "un posicionament de país" el pròxim 18 de desembre a, a Barcelona. Així ho ha explicat Jordi Cuixart, president d'i un dels tres ponents que ha explicat el resultat de la sessió plenària de la plataforma celebrada aquest dilluns.Aquesta és la resposta a l'aval dela la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que imposa un 25% de castellà obligatori a les aules catalanes. Pròximament, però, la plataforma assegura que presentarà més accions en la mateixa línia de denúncia.Òmnium, una de les entitats que forma part de Somescola, ha demanat continuar "actuant de manera determinada" per defensar "el consens de país que és l'escola catalana". "El model d'no només genera un gran consens, sinó que ens mobilitza. No ens dividiran a l'escola per raó de llengua", ha dit Cuixart.

