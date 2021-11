Aragonès defensa el referèndum davant del rei: «El que és possible a Escòcia ha de ser-ho a Catalunya»

El president de la Generalitat,, ha assenyalat aquest dilluns davant de Felip VI i els empresaris que" i ha recordat l'aposta del seu govern pelper resoldre el conflicte polític. Aragonès ha recordat que els objectius finals del Govern són, amb intenció d'entrar "en un procés de negociació". El president, que s'ha adre+at a Felip VI dient-li en primer lloc "rei d'Espanya, cap de l'Estat", ha defensat també la llengua catalana i ha reclamatAragonès ha intervingut durant el sopar de celebració delsdel Treball, que se celebra a la seu del MNAC. El president ha destacat que Catalunya "té tots els ingredients per ser un país d'oportunitats per a tothom, amb un ecosistema econòmic diversificat i una llarga tradició industrial que ara hem de recuperar". Ha fet una crida a deixar enrere les "flagel·lacions" i ha reblat l'aposta del seue xecutiu per afrontar canvis en el sistema productiu, en un moment en què el canvi climàtic exigeix una reindustrialització verda.Pere Aragonès també ha destacat l'èxit que suposa l'aprovació delsde Catalunya, que suposen "un gran potencial units als fons europeus". En aquests entit, ha reclamat la "necessàriaa" delscom la millor manera perquè siguin un estri útil per a la recuperació.Amb anterioritat, l'alcaldessaha intervingut per felicitar Foment i el valor del "diàleg", aprofitant per elogiar la vicepresidenta Yolanda Díaz pel seu paper en la interlocució amb els agents socials. Colau ha afirmat que Barcelona "és". Ha subratllat la impotància dels acords que han fet possible que hi hagi pressupostos a Barcelona, Catalunya i l'Estat, que a més sóni han de reimpulsar l'economia.Colau ha volgut sortir al pas dels missatges crítics amb l'estat de la ciutat i ha destacat que Barcelona és la cinquena ciutat del món amb capacitat dei és una de les vint ciutats més competitives del planeta. "Barcelona ha fet una aposta per un model científic, social i tecnològic". "Queda molta feina per tot però és un orgull ser alcaldessa d'una ciutat que sempre treu el millor de si mateixa", ha dit. Colau ha assegurat que la ciutat aposta per la, citant alguns exemples, com el reimpuls del 22@ amb un milió de metres quadrats per a empreses tecnològiques.Tant Aragonès com Colau han volgut evitar el monarca en l'anomenat, la rebuda i foto de grup en l'inici de l'acte. Mentre Felip VI departia amb la cúpula empresarial, en companyia de la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, i altres autoritats, Aragonès participava en l'acte de lliurament dels premis nacionals de comerç.La Sala Oval s'ha omplert amb una àmplia representació institucional. Hi són l'alcaldessa Ada Colau, el ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions,; la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana,; els presidents aragonès,, i el valencià,. El president de Foment,, ha estat l'amfitrió de l'acte.

