El Ripollès, a prop del rècord

La situació de la. S'han superat amb claredat els 10.000detectats a la setmana, cosa que no ocorria des de mitjans d'agost i, malgrat que l'increment no és explosiu, sí que és constant i ja fa un mes i mig que dura. Les complicacions afecten pràcticament, però les diferències entre elles no són menors, tal com s'evidencia en el següent mapa en què es pot consultar en quin punt es troba cadascun en cada indicador de la pandèmia, així com visualitzar ràpidament si es troba en la franja de complicació baixa o alta (es mostren en verd les 21 comarques amb millors dades en cada indicador i en vermell, les 21 amb pitjors).Com es pot constatar, elés clarament la comarca amb major incidència setmanal (ràtio de 640 positius per cada 100.000 habitants) i risc de rebrot (1.393 punts, quasi 14 cops més que el llindar del risc alt). Pel que fa a contagis, el segueixen a certa distància la(ràtio de 369,6), l'(341,2), les(332,5) i l'(331,1), molt per damunt de les que n'estan detectant menys, la(ràtio de 74,8), l'(73,3), la(72), l'(60,5) i especialment el(34,5), l'única comarca sense risc alt de rebot, amb 68 punts.Tot i això, cal tenir molt en compte també la, indicador que mesura la quantitat de contagis que provoca cada infectat i, per tant, si la pandèmia s'està expandint (valor superior a 1) o contraient (menor a 1). On empitjora més actualment és clarament al, amb una Rt de 4, mentre que altres tres comarques superen també el valor de 2, el(2,74), la(2,7) i l'Alt Camp (2,23). N'hi ha dues, però, amb la Covid en retrocés, el Priorat (0,64) i l'Alt Urgell (0,98), i la(1,02) hi està a prop.Ara bé, com està evolucionant la pandèmia, en relació amb les anterior onades? Ja fa un mes i mig de l'inici de l'increment de casos i, pel que fa a contagis, la vacunació ha fet que l'augment hagi estat(excloent el primer, sense dades fiables, i el quart, peculiar i dubtós que es tractés realment d'una onada). Ara bé, la manca de restriccions, també provoca que, ja que normalment el pic s'assolia en aproximadament un mes i llavors ja tornava a caure, i ara, en canvi, manté la tendència. El següent gràfic permet comparar l'actual creixement amb les anteriors onades, tant per contagis com ingressats (totals i UCI) i morts, i podent seleccionar dades de tot Catalunya o de cadascuna de les seves 42 comarques.I si a nivell de contagis hi ha enormes diferències amb les anteriors onades, encara n'hi ha més en l'evolució les patologies greus. En l'últim mes i mig, s'hanper Covid, fins a 660, però a la segona onada es van triplicar i a la cinquena, es van multiplicar per cinc. Va ocórrer un fet similar en relació als hospitalitzats a l', mentre que per ara escassament han augmentat dels prop de 80 fins a 141. L'última setmana, igualment, van morir 32 persones a causa de la Covid, una xifra molt baixa comparada amb lesde la segona i tercera onades a aquestes alçades.Malgrat tot, aquesta comparativa varia a nivell territorial, ja que, com s'ha vist, no totes les comarques estan patint igual l'actual increment, però també va ser-hi diferent l'impacte de cada onada. Si hi segueixen augmentant els contagis, de fet, el Ripollès podria arribar ara a un(ara només queda per sota de la tercera), i el mateix podria ocórrer a l'Urgell i la Noguera, tot i que hi estan més lluny. D'altres com el, la Terra Alta o eles troben en punts similars a anteriors onades a aquestes alçades, tot i que llavors la tendència ja era decreixent.Aquestes semblances territorials puntuals, però, només són possibles en relació als contagis. En tots els casos, el nivell actual de(ingressos i defuncions) no té res a veure amb les anteriors onades, ja que la vacuna ha facilitat que aquells que s'infectin desenvolupin generalment símptomes més lleus (o inexistents). En les següentses pot consultar amb més detall el punt actual de la pandèmia en l'última setmana amb dades consolidades, en comarques i en grans municipis.​​

