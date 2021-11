Només el nou finançament es resisteix en la nova etapa Catalunya-València

Progressos amb la llengua

Quanes va assabentar queseria aquest dilluns a Barcelona amb motiu del 250è aniversari de, des de Palau es van posar en contacte amb la Generalitat valenciana per agendar una trobada de cortesia. "Aquest és un senyal d'aquesta nova etapa que hi ha entre les dues institucions", assenyala un coneixedor dels contactes consultat per. Des de l'arribada d'Aragonès a la presidència han existit esforços per estrènyer llaços amb el, un dels principals socis comercials de Catalunya, amb qui s'està intentant bastir un front comú pels fons europeus, eli la llengua. L'únic que es resisteix en aquesta nova etapa és el: la Generalitat es nega a liderar la reivindicació malgrat les demandes valencianes. El model està caducat des del 2014 i, si se'n concreta un de nou, derivarà en pugna territorialPuig, en la trobada que va mantenir amb Aragonès a principis de setembre, va voler posar l'èmfasi en una dada: la xifra de catalans que viuen a València i la xifra de valencians que viuen a Catalunya és pràcticament la mateixa, al voltant de. "Estem entrant en una etapa de normalització", remarquen fonts de la Generalitat valenciana, en referència als contactes entre Aragonès i Puig. El president valencià és un perfil heterodox dins del PSOE en la mesura que té perfil propi davant-primer va fer costat aen la cursa interna, però ara està al costat del president espanyol- i que també mira de teixir complicitats amb Andalusia, la comunitat més poblada d'Espanya i que està en mans de. Un dirigent que, malgrat haver estaat governant sense problemes amb Vox des que va ser investit, prova de projectar una imatge més aviat moderada fins delUna de les demandes que uneix des d'Andalusia fins a Catalunya, passant també per, és la del Corredor Mediterrani. Una trobada empresarial celebrada a principis de novembre a Madrid va reivindicar la infraestructura en absència de la Generalitat, que no hi va enviar cap representant, una circumstància que va rebre crítiques. Puig hi va assistir, així com també, president murcià. El líder valencià és l'abanderat del discurs més "federal" i descentralitzador dins del PSOE, allunyat de la radialitat impregnada en les institucions estatals, i per això intenta mantenir una relació cordial amb altres dirigents territorials. També amb, presidenta de les Balears i amb qui Aragonès ja s'ha reunit dues vegades des que és a Palau El president català ha estat a València i ha estat a Palma, i ha escoltat en directe -tant en públic com en privat- la demanda dels dos territoris per fer pinya a l'hora de demanar un. La resposta de Palau sempre és la mateixa: abanderar la negociació implicaria la immediata oposició dels barons del PP i els més conservadors dins del PSOE; i que la Generalitat ja ha superat aquesta fase, de manera que només aposta per la sobirania fiscal tota., com a conseller d', ha tornat a ocupar la cadira catalana en òrgans multilaterals com elper reclamar decisions puntuals - augmentar el marge de dèficit o bé pactar un canvi de criteri sobre la devolució de l'IVA -, però no ha entrat a negociar res sobre el finançament, una petició que també arriba des de les files del. "Si Catalunya és a la taula, és més fàcil que les coses es solucionin", insisteixen des del govern valencià.La carpeta del nou model és un dels principals elements al voltant dels quals orbita la política valenciana. El 20 de novembre, per exemple, es va celebrar una manifestació multitudinària a València en la qual es va protestar contra l'infrafinançament, valorat eni que cada any s'incorporen al pressupost en forma de "partida reivindicativa". Aquest infrafinançament també és denunciat per les Balears, i s'ha convertit en un argument dels tres territoris per reclamar el manteniment dels fons extraordinaris Covid per al 2022, ara en l'aire malgrat haver-se aprovat aluna partida de més de, inclosa als pressupostos. D'aquesta quantitat, unscorrespondrien a Catalunya, segons insisteix Junts. El problema amb el finançament és que les tres comunitats aporten un 17% més del que reben.Si bé l'arribada d'Armengol a la presidència balear va permetre la reincorporació governamental a l'(IRL), en el cas del País Valencià això encara no ha estat possible . Sí que es va signar una entesa entre la conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en mans de, de, i l'IRL. L'aportació de la conselleria és de 175.000 euros, mentre que l'Institut n'inverteix 53.500. De moment, en la presidència d'Aragonès no s'han registrat avenços. Des de la Generalitat valenciana recorden que el contacte amb Puig ja existia quan el dirigent d'ERC era vicepresident i conseller d'Economia, durant l'anterior legislatura catalana.En clau de llengua i continguts -un debat que en les últimes setmanes ha estat central al Congrés, perquè ERC ha donat el suport al PSOE a canvi de fixar una quota per al català a les plataformes-, el 19 de novembre es va posar en marxa la renovació de la plataforma, que ara també incorpora els continguts d', l'ens audiovisual valencià que va substituir l'extinta. La reciprocitat entre TV3 i la televisió valenciana, però, encara és una assignatura pendent. En el cas d'IB3, la cadena pública balear, sí que es pot veure des dels aparells instal·lats a Catalunya."La relació deha de tenir un punt de normalitat", assenyalen des de la Generalitat valenciana. La trobada "de cortesia" d'aquest dilluns a Palau s'emmarca en una nova etapa de relacions en la qual només el finançament autonòmic constitueix, per ara, l'única discrepància estratègica. Malgrat això, en els últims anys, i ja passats els moments més àlgids del procés, Catalunya i València estrenyen llaços juntament amb les Balears. També perquè, amb el PSOE a lai amb un govern socialista enal Congrés, teixir complicitats pot arribar a ser relativament més senzill.

