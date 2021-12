El TSJC inhabilita Pau Juvillà

L'escó de Juvillà, en joc

Cap sorpresa. El(TSJC) ha condemnat el diputat de la CUP i secretari de la mesa del Parlamenta sis mesos d'i 1.080 euros de multa per un delicte deper haver penjatal seu despatx de la Paeria quan era regidor l'any 2019. El tribunal, que ja va inhabilitar el presidentfer uns fets similars, s'ha fets seus els arguments de lai considera acreditat que Juvillà no va fer cas de les ordres de lai que mostrar llaços grocs en període electoral no s'emmarca en laLa sentència, de 37 pàgines, no es ferma i es pot recórrer alperò la Junta Electoral ja podria ordenar la retirada de l'escó. El diputat de la CUP va demanar l'absolució i va deixar clar davant del jutge que obeir l'ordre de la Junta Electoral i del jutjat de Lleida suposava "autocensurar-se" i "renunciar a la pròpia ideologia". També va refermar-se en la decisió de mantenir els llaços grocs perquè era una decisió "justa". Abans del judici, el cupaire ja veia "probable" una sentència condemnatòria, tenint en compte els precedents. Lali demanava vuit mesos d'inhabilitació i 1.440 euros de multa.La CUP ha reaccionat a la sentència i ha exigit al Parlament una "resposta clara, contundent i conjunta" contra la repressió i "defensant la sobirania de la cambra i càrrecs electes". La formació vol exhaurir la via judicial i presentarà recurs al Suprem, i preveu també portar el cas a Estrasburg. Fonts consultades perapuntaven fa uns dies que la CUP "assumiria les conseqüències de la desobediència". La CUP ha convocat aquesta tarda una concentració a la plaça de la Paeria de Lleida per donar suport a Juvillà.L'escó de Juvillà està en joc i la vista es trasllada ara a la Junta Electoral. Davant d'aquesta situació, la resposta ha de ser la desobediència? En una entrevista a NacióDigital abans de la vista oral , Juvillà apuntava que la desobediència hauria de ser "col·lectiva, forta i potent" per evitat "crear màrtirs". En tot cas, arribat el moment, la mesa del Parlament que presideixtindrà un paper important a l'hora de defensar els drets dels diputats i l'independentisme haurà de travar una resposta conjunta per donar resposta al cas de Juvillà.En casos anteriors, com ara la investidura de, la inhabilitació delso la inhabilitació de Torra, la majoria independentista es va esquerdar en la resposta a la pressió judicial. Juvillà està convençut que la majoria independentista de la mesa del Parlament "protegirà els drets dels diputats que veuen retallades les seves llibertats per defensar la", com pot ser el seu cas, i es mostra confiat que l'independentisme hagi après dels errors del passat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor