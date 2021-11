Quina és la «teoria del formatge gruyère» de què parla Argimon?

Teoria del formatge gruyère aplicada a la pandèmia de la Covid-19 per Ian Mackay / ND

Altres notícies que et poden interessar

Fa més d'un any i mig que convivim amb lai encetem ara, a les portes de Nadal, la sisena onada de la pandèmia. Fa més d'un any i mig que sentim el "" constant que les autoritats sanitàries recorden dia sí dia també.Tot i que les vacunes contra la Covid van arribar ara gairebé fa un any i ja hi ha un 75% de catalans que han completat la seva pauta de vacunació, aquesta mesura de protecció no és garantia de no contagiar-se. És per aquest motiu que el conseller de Salut,, ha recordat aquest dilluns laSobretot, Argimon ha fet referència a len espais interiors, una de les moltes capes que formen l'anomenadade la pandèmia.S'ha de pensar en un formatge gruyère -o qualsevol formatge amb forats- a talls. Concretament,són els necessaris per entendre la teoria, col·locats un al costat de l'altre,. I, d’altra banda, hem d'imaginar elcom si volgués colar-se pels forats dels talls de formatge. Què passa?Com que elsdels diferents talls, eli no podria creuar totes les capes que formen la barrera. Tot i que potser podria aconseguir creuar-ne dues o tres, és. Això és, doncs, la "teoria del formatge gruyère" (o suís).No és nova, ja que s'ha utilitzat anteriorment en altres camps, però elha estat qui l'ha aplicat a la pandèmia de la Covid-19, tal com es pot veure en la il·lustració que acompanya l'article, en què cadascun dels talls simula una de lesAmb aquesta teoria, Mackay ve a dir que,​​