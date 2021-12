La doctora que va descobrir la variant òmicron alerta de «pànic innecessari»

Altres notícies que et poden interessar

La, fa tres dies que obre informatius, apareix als diaris i fa parlar els científics i epidemiòlegs. Sabem quei ha mobilitzat a bona part del món: fronteres tancades, vols cancel·lats i alerta generalitzada per si és més contagiosa, o pot ser immune a la vacuna.La va descobrir lai presidenta de l'Associació Mèdica de Sud-àfrica,, qui assegura que, fins ara, elsgenerat arreu. Coetzee explica que els infectats amb Òmicron tenentot i que recorda que encara és aviat per treure conclusions.Així, la doctora veuque s'ha generat mundialment per l'aparició d'aquesta nova variant., lamenta Coetzee.Segons explica, els símptomes predominants d'aquesta nova variant són laeldurant més de dos dies iper tot el cos. A més, alguns pacients també tenen malestar en engolir i. Per ara, cap dels pacients detectats a Sud-àfrica no ha requerit ventilació artificial.​​

