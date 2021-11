Aragonès no veu «viable» assolir acords amb el PSC durant la legislatura

El certificat Covid, obligatori aquesta setmana a la restauració

Una setmana després de tancar l'acord amb els comuns que va permetre la tramitació parlamentària dels pressupostos , el president de la Generalitat,, ha deixat clar quins són els possibles aliats del Govern durant la legislatura. En una entrevista a RTVE en l'espai Fora de plató, Aragonès s'ha mostrat partidari de treballar en les properes setmanes percom a eventual aliat. "", ha afirmat el president, que ha retret als socialistes haver abandonat la defensa del dret a decidir. "Si [el PSC] recupera la idea, podem revertir la situació en què està ara", ha reblat Aragonès.En la setmana prèvia a l'acord pels pressupostos, el president català es va reunir breument amb el líder socialista al Parlament,, i ja li va traslladar que no hi negociaria la tramitació dels comptes. Aragonès ha insistit aquest dilluns quei el PSC tenen "" alternatius, i ha subratllat que va segellar un pacte amb els comuns perquè amb el grup parlamentari liderat perhi té posicionaments "".En la roda de premsa del PSC d'aquest dilluns, la portaveu socialista,, ha lamentat que el president català tanqui la porta a assolir acords amb el seu partit. "", ha afirmat Romero, que ha considerat una "excusa" que ara es posi com a condició el dret a decidir. "", ha insistit la portaveu socialista per rebatre el discurs d'Aragonès, que va pactar la tramitació dels pressupostos amb En Comú Podem.Aragonès també ha parlat de la convivència amb la CUP, que es va despenjar de la negociació pels pressupostos malgrat haver assolit un acord amb ERC per a la investidura tot just fa mig any. "", ha apuntat el president, que ha recordat que es creu els "compromisos" adquirits amb els anticapitalistes, però que "necessita les eines" per poder-los materialitzar. Aragonès ha insistit que en les primeres setmanes de desembre treballarà amb la CUP per avaluar si elEn l'entrevista a TVE, latambé ha ocupat les respostes del president, que manté la idea que es puguin assolir acords durant aquesta legislatura. "", ha expressat. Sobre la pròxima reunió pública de la mesa de negociació amb el govern espanyol, ha dit que "no hauria de tardar", però que és imprescindible que s'hi transmetin avenços. Aragonès ha volgut deixar la "" aper sumar-se a la taula, per bé que ha insistit que els representants hauran de formar part del Govern.En la carpeta de qüestions sobre coronavirus, el president de la Generalitat ha apuntat que aquesta setmana quedaran solucionats els problemes amb l'aplicació que permet descarregar-se eli s'activarà l'obligatorietat de mostrar el document a l'hora d'accedir a. "La previsió és que sigui", ha recalcat. "En aquestes últimes hores, l'aplicació ha funcionat millor", ha afegit. Sobre la seva assistència a la, ho ha condicionat al fet que a l'ordre del dia s'hi inclogui la possibilitat d'ampliar elper al 2022.Aragonès també ha reclamat al govern espanyol que actuï amb "" a l'hora de prendre la decisió sobre la ubicació de la. "Demano que la decisió no es prengui per criteris polítics", ha expressat el president, a banda d'insistir que la indústria de Catalunya és la que està més preparada per acollir la planta.

