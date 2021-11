Oriol Mitjà: «Ens apropem a l'objectiu de gripaditzar la Covid-19»

Calma tensa, però Beta i Mu també eren amenaçants, i van resultar ser falses alarmes. Ara a diferència del Feb 2020, podem detectar la nova variant (amb PCR), podem fer control de fronteres, podem modificar les vacunes…



I caram!! podem ajudar als pobres a vacunar-se. — Oriol Mitjà (@oriolmitja) November 27, 2021

L'epidemiòlegs'ha convertit en una de les persones de referència durant la pandèmia de la Covid-19. Tot i que fa unes setmanes va anunciar que tornava "a casa seva", indicant que tornava a Papua Nova Guinea per seguir la seva tasca humanitària, els seus, ha dit aquest cap de setmana, després de comentar com lacatalans. I és que, segons les seves prediccions, l'ocupació de llits "és improbable que superi el 30-50% les properes setmanes".A més, l'epidemiòleg emet una "" -una "calma tensa"- sobre ladel coronavirus,. Com és d'esperar, Mitjà confirma que, però també afirma que "ni tampoc que sigui més resistent. I és que no és la primera variant que apareix, ja que tenim els exemples de Beta i Mu, que al principi eren amenaçants però finalment "van resultar ser falses alarmes".Comparant la situació actual amb els principis de l'epidèmia, al febrer del 2020, ara es poden detectar casos de la nova variant gràcies a les PCR, es poden fer controls a les fronteres (com ja ha passat a Europa), es poden modificar les vacunes per adaptar-les a les noves variants...", clama l'epidemiòleg.​​

