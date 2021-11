va presentar aquest dijous la cançó, dedicada a la filla de Luis Enrique, que va morir el passat 2019 d'un càncer . El cantautor, que arrencava la gira al Palau de la Música, va presentar algunes de les cançons del seu quart disc, entre les quals destaca la dedicada a la filla de l'actual seleccionador espanyol.L'va arribar al públic però, de ben segur, a la família que es troba entre les butaques del Palau de la Música. De fet, Dausà era un dels intèrprets preferits de la filla de l'exentrenador deli actual tècnic de la selecció espanyola.Tal com es pot veure en el vídeo, elva voler regalar aquesta peça a la família, "que va viure una situació molt dura però alhora molt bonica per la manera com s'ho van plantejar". "Vaig connectar tant que vaig voler regalar-los una cançó", va remarcar. Aquest concert als'emmarcava en l'11è aniversari del​​​

