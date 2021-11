El Govern inverteix 4,5 milions d'euros a Badia del Vallès per retirar l'amiant

celebra avui un dia històric. Després d'anys de lluita veïnal, el Govern ha anunciat aquest dissabte que invertiràde tots elsdel municipi abans del 2025.En concret, ho farà en elsque és especialment. "Traurem l'amiant de les vides dels ciutadans de Badia", ha anunciat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, qui ha qualificat l'actuació d'"excepcional" pel fet que es tracta del municipi del país amb més concentració d'amiant en habitatges. "Volem construir una Catalunya lliure d'amiant", ha clamat el president., es calcula n'hi ha. Tots els edificis de la població estan afectats i, en molts casos, les plaques d'uralita estan trencades, que és quan l'amiant és més tòxic i perillós. El passat mes de juliol, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va visitar Badia del Vallès i es va comprometre a afrontar la problemàtica de l'amiant amb celeritat. "Volem expressar la nostraper com s'ha portat a terme el procés des del juliol i fins avui", han dit des de ladel municipi.Per la seva part, l'alcaldessa del municipi,, ha subratllat "" de Badia en fer visible "" tot i els riscos d'estigmatitzar "encara més" la ciutat. Després de més de quatre dècades de treball, la consellera d'Acció Climàtica,, ha agraït laEl municipi es va crear als anys 70 per donar resposta a la forta onada migratòria procedent d'altres punts de l'Estat, i entre els materials utilitzats hi abundava el fibrociment. Aquest material, però, té una vida útil d'uns 40 anys, moment en què es comença a degradar i a emetre fibres a l'ambient, que en inhalar-les provoquen malalties respiratòries com ara l'asbestosi o el mesotelioma. Aquesta afectació és molt visible des del carrer, donat que els edificis incorporen aquest material a l'exterior. Les façanes són les parts més evidents d'aquest deteriorament, amb elements trencats i malmesos pel pas del temps. Aragonès ha destacat que la situació de Badia ha fet necessari començar per aquesta població, però s'ha

