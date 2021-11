Bèlgica notifica el primer cas de la variant Nu a Europa

Altres notícies que et poden interessar

Primer cas de la nova variant de coronavirus a Europa. Bèlgica ha notificat el contagi d'una dona amb símptomes de la, que ha viatjat des d'Egipte després de fer escala a Turquia. Es tracta de la variant que preocupa a tot el continent europeu, procedent de Sud-àfrica.L'Hospital Universitari de Lovaina ha confirmat el diagnòstic d'una noia jove sense vacunar que va començar a desenvolupar símptomes uns onze dies després del seu viatge al nord d'Àfrica., tot i que la pacient, que presenta una alta càrrega vírica, no sembla que tingui cap vincle recent amb aquesta regió, d'acord amb la informació que ofereix cas.En aquest sentit, la ministra de Sanitat,ha informat que l'estat espanyol suspèn l'arribada de tots els vols procedents de Sud-àfrica per protegir el país de la nova variant de coronavirus, coneguda com a Nu. Darias també ha explicat que se suspenen totes aquelles arribades provinents de Botswana, un altre dels països africans afectats per aquesta nova variant.​​

