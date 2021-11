​Salut suspèn almenys fins dilluns l'ampliació del passaport Covid pel col·lapse informàtic

Una reunió d'urgència

Gairebé 10 milions de descàrregues des del juliol

El conseller de Salut,ha anunciat aquest divendres al migdia que l'"almenys fins dilluns". La decisió s'ha pres després de registrardes d'aquest dijous, quan el TSJC va avalar la petició del Govern d'estendre l'ús del certificat de vacunació més enllà de l'oci nocturn."La gent tindrà tot el cap de setmana i dilluns per descarregar-se el", ha dit el conseller, remarcant que "l'eina funciona" i actualment s'està. Des que el Govern va anunciar la mesura el passat dimarts, van descarregar-se 707.000 certificats descarregats, una xifra que ha col·lapsat l'aplicatiu.A partir de dilluns, la ctornarà a reunir-se per "analitzar la situació". Argimon preveu que abans cap de setmana següent ja es pugui tornar a demanar el certificat a tots els establiments. El conseller ha reiterat que un cop es descarregui el passaport no cal tornar-ho a fer, així com també ha demanat que no s'assisteixi als centres d'atenció primària per demanar-lo.Argimon, que estava de, s'ha hagut de reunir d'urgència amb la comissió delegada de la Covid per abordar aquesta situació. De fet, ha signat el llibre d'honor de la ciutat, i s'ha connectat a correcuita amb aquesta comissió.El portal ja va tenir problemes aquest dijous a la tarda a causa d'aquest augment de sol·licituds. Aquest divendres era elpresentar-lo per entrar a bars i restaurants, gimnasos i residències.El passaport Covid acredita que la persona s'ha vacunat de coronavirus, que s'ha recuperat de la malaltia en els últims sis mesos o que s'ha sotmès a un test que ha donat negatiu en les darreres hores.Segons informa el Departament de Salut, a Catalunya es van emetre aquest dijous 174.300 certificats digitals Covid, 102.000 més que el dijous anterior. En total, s'han descarregat gairebéEs tracta de la data des que és aplicable a la Unió Europea aquest document. Des de Salut puntualitzen que molts d'aquests usuaris se l'han baixat reiterades ocasions.​​

