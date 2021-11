El català als hospitals, desplaçat per la prioritat sanitària

L'atenció sanitària com a prioritat

Com es pot revertir aquesta problemàtica?

Ofensiva per introduir català entre els metges nouvinguts

Altres notícies que et poden interessar

La pandèmia de la Covid-19 ho ha agreujat, però laa Catalunya ve de lluny. Sobretot, i tal com va admetre el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, setmanes enrere al Parlament,, que ja estàen nombre de professionals de la infermeria, té una ràtio de, segons dades del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona. "No hi ha ningú a la borsa de treball d'infermeres avui". Aquesta afirmació del conseller està estretament relacionada amb laque els hospitals catalans estan fent els últims mesos per poder cobrir les ràtios.Després que el Sistema Andalús de Salut cancel·lés els contractes Covid, i aproximadament 2.000quedessin lliures, elsn'han, des de l'octubre i fins ara,, tal com avançava La Vanguardia. Això suposa, doncs, l'arribada dequeSegons la normativa de la Generalitat de Catalunya, els infermers i infermeres que treballen per a lahan d'acreditar un. Quan es tracta de, però, aquesta normativasi lades del centre sanitari. És a dir, s'ha de tenir un nivell alt de català sempre que es treballi per a l'administració pública, però en queden exempts els professionals que es contractin sense passar per una convocatòria de selecció de personal.El Departament de Salut justifica i aprova aquestadonat l'actual-l'anomenada "pandèmia global" per l'Organització Mundial de la Salut- a més delja conegut abans de la crisi. "El fet que els diferents proveïdors del sistema de Salut de Catalunya hagin aconseguit atraure personal qualificat d'altres parts de l'estat i contractar directament gràcies a unes oportunitats i condicions laborals superiors és un fet que", expliquen fonts de Salut aTot i queés un "en la prestació del servei", Salut "actualment l'". I, en conseqüència, la llengua catalana queda desplaçada a posicions inferiors. El secretari de Política Lingüística de la Generalitat, en una entrevista a aquest diari , reconeixia que un dels problemes més gran que a hores d’ara té el català és al departament de Salut. "Hi ha personal que ni parla ni entén la nostra llengua. En principi, la gent que treballa al sistema públic ha d'acreditar el nivell C1 si no són contractats d'emergència i això hauria de valdre també per la sanitat concertada", afirmava"Cada vegada és més difícil morir-se en català, hi ha personal d'atenció hospitalària o de residències que no l'entenen". Preguntada per on s'hauria de focalitzar la immersió lingüística, Carme Junyent també denunciava la greu situació de la llengua catalana en l'àmbit de la salut . Des del Departament encapçalat pel doctor Argimon, però, defensen la prioritat d'oferir "unaals ciutadans i ciutadanes de Catalunya", un fet que ells consideren com "l'".i des del Departament de Salut en són conscients.aposta per laque treballen actualment al sistema sanitari català per evitar que marxin mesos després d'arribar. Així ho va dir a la comissió de Salut del Parlament el 12 de novembre passat, on també va apuntar que les altres comunitats autònomes de l'Estat els ofereixenEldirigit per la consellera, ja ha anunciat queper cursar els estudis d'infermeria. De cara al curs 2022-2023, a partir del curs vinent, les universitats catalanes comptaran amb. Una solució que, tot i que garantirà ampliar la base de professionals titulats a Catalunya,, ja que no podran exercir fins d'aquí a cinc anys, quan acabin els estudis.La presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Catalunya,, considera que s'ha "d'" perquè es quedin a treballar a Catalunya., aconseguir que lesambtal com passa en altres comunitats isón algunes de les propostes que Galbany donava setmanes enrere en declaracions a Catalunya Ràdio.Atesa la trajectòria del sistema sanitari català per atraure professionals de fora de Catalunya, el Departament disposa de diferentsper als sanitaris nouvinguts. Una de les iniciatives que s'estan desenvolupant és el fulletó informatiu "que, combinat amb el manual d'acollida elaborat pels diferents centres, aporten. A més, també s'ofereixenper al personal sanitari resident que imparteix el Consorci per a la Normalització Lingüística perde la llengua catalana entre els professionals que venen de fora de Catalunya.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor