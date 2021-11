El bloc de la investidura avala els pressupostos i impulsa Sánchez fins al final del mandat

Compromisos múltiples per aprovar els pressupostos

ja té garantit arribar al, previst per al 2023. L'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat gràcies a la majoria de la investidura permet al líder delmantenir-se a lafins que acabi el mandat, sempre i quan les circumstàncies no el moguin cap a un avançament electoral. El suport dels socis habituals -, juntament amb set partits més, inclòs el- han permès l'aprovació d'uns comptes que ja podrien ser els últims aprovats en aquesta legislatura, perquè l'any vinent en tindria suficient amb una pròrroga per arribar fins a les properes eleccions. El debat ha evidenciat el xoc entre el govern espanyol i les dretes, immerses ja en la precampanya per descavalcar Sánchez de la Moncloa."Com és possible que els pressupostos, amb l'aval europeu, no generin cap intenció d'acord? Esperem més, i la ciutadania també, de l'oposició", ha ressaltat, portaveu del PSOE, que ha lamentat els "insults" rebuts els últims dies., de, ha qualificat de "brossa" la política d'aliances amb l'esquerra, mentre que, del PP, ha incidit en els mateixos arguments. "Ja que no aporten, almenys que no molestin", ha indicat el portaveu socialista. Vox, en la jornada d'aquest dijous, ha evitat que s'emetés una declaració institucional per part del Congrés amb motiu del 2-N, dia per a l'eradicació de laSánchez, al llarg de la legislatura ha provat d'introduiren l'equació per deslliurar-se dels compromisos amb l'independentisme, però en les decisions rellevants ha hagut de tornar a mirar a la majoria de la investidura. En aquesta ocasió, ERC ha optat per pressionar en relació a laper introduir una quota pelen el material penjat a les plataformes, que serà finalment d'un 6% , i també ha inclòs en l'entesa iniciar el traspàs de. El compromís sobre la llengua en l'audiovisual, però, s'haurà de materialitzar encara en el marc de la redacció de la nova llei, que encara ha de passar pel consell de ministres.Quines concessions més ha hagut de fer el govern espanyol per aprovar els pressupostos, al marge de l'acord amb ERC? Amb, per exemple, s'ha pactat introduir la construcció de l'autovia entre, mentre que el Partit Regionalista de Cantàbria ha arrencat 60 milions d'euros per carreteres a la regió. El PDECat ha aconseguit introduir una esmena per tal que les entitats del tercer sector puguin accedir als fons Next Generation., la formació liderada per, ha aconseguit una dotació de cinc milions d'euros per un pla de salut mental.Una de les esmenes més polèmiques és la que va promoure Junts basada en un fons extraordinari Covid de més de 9.000 milions d'euros dels quals 1.600 haurien d'anar a parar a la Generalitat. La votació d'aquesta esmena va deixar en minoria la coalició governamental al Congrés. Tot i haver estar aprovada, no es ratificarà al Congrés i serà liquidada pel Senat., portaveu de la formació a Madrid, ha desafiat el PSOE a explicar que no pagarà la xifra total a les comunitats. El president de la Generalitat,, va reclamar ahir des deque es mantinguin els fons per fer front al coronavirus al llarg de tot l'exercici 2022, demanda que també va ser defensada per, presidenta de les Balears.La intervenció de Nogueras, a banda de la carpeta dels fons extraordinaris, també s'ha centrat en l'estratègia d'ERC . "no hi haurà ni independència ni futur lliure per al nostre país", ha indicat. La portaveu de Junts Nogueras ha argumentat que la "política útil és la que pren la iniciativa i no la que va a remolc i celebra els quatre copets a l'esquena" que, segons la dirigent, dona el govern espanyol a ERC a canvi del seu sí. "Hem passat de tocar la independència amb la punta dels dits a treure pit de que ens facin cas. La competició dea Madrid ens la venen com a política de centralitat", ha insistit.Aquesta vegada,, portaveu d'ERC, ha optat per no entrar al xoc amb els socis de Govern a Catalunya. En lloc d'això, ha enviat un missatge en clau d'esquerra estatal: "Abans de prometre el cel, assegurem el sòl". Rufián ha insistit en la idea que l'esquerra s'ha de centrar en "frenar retrocessos" en lloc de "conquerir" nous avenços. "La criptonita de l'esquerra és la frustració", ha ressaltat el dirigent republicà, que ha criticatper anar a una missa d'homenatge a. No tant pel fet que hi assistís, sinó pel fet que encara existeixin esdeveniments com aquest a l'Estat., diputada de la CUP, ha elogiat el pacte al qual ha arribat ERC, però ha posat de manifest que el mateix dia que es va anunciar l'acord per la llengua el Tribunal Suprem va laminar la immersió. "No serveix de gaire pactar amb aquest govern si després", ha apuntat Vehí, que ha indicat que la independència és qüestió de "supervivència". La diputada anticapitalista -que ha fet ús del català en un tram de la intervenció fins que la presidenta del Congrés,, li ha cridat l'atenció- també ha carregat contra Junts per revifar laper l'ampliació delo per la defensa del

