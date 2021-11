La gran mentida de la immersió.

Per George V el 26 de novembre de 2021 a les 08:05 0 0

Hi ha moltíssims centres de Catalunya on no existeix la immersió lingüística en català. La majoria de classes es fan en castellà , fins i tot hi ha llocs on ni tan sols a la classe de català aquest s'utilitza tot el temps. El gran problema del català no és de lleis, si no de l'actitud de bona part dels castellanoparlants emigrats a Catalunya i les seves famílies que sistemàticament han ignorat aquesta llengua, han actuat com veritable colons lingüístics i ara, a sobre, encara tenen la barra de dir que aquí es vol acabar amb el castellà. Tot plegat, més mala fe que ignorància.