El TSJC avala l'ampliació del passaport Covid

El(TSJC) ha avalat aquest dijous la mesura deld'ampliar l'ús delper accedir a la, elsi les. En aquest tres àmbits, juntament amb l', serà necessari mostrar el certificat de vacunació per poder-hi accedir. La mesura ha de servir per frenar el "creixement preocupant" de contagis de coronavirus a les portes de lessense haver d'activar restriccions més dures, com ara limitacions horàries. L'ampliació del passaport Covid entrarà en vigor aquesta mitjanit i tindrà una durada d'almenys 14 dies.La interlocutòria de lade 19 pàgines, considera que la mesura proposada pel Govern és proporcionada, tenint en compte laa Catalunya, malgrat que las'hi havia oposat. El tribunal considera que és una mesura "idònia" per mirar de frenar l'increment de contagis i argumenta que té més avantatges per a l'interès general que no pas perjudicis per a "altres bens i valors en conflicte". De tota manera, el TSJC avisa el Govern que l'ampliació del passaport Covid a més activitats "necessitarà com a mínim una major motivació i justificació reforçada".Les dades no són bones i la sisena onada ja és un fet. En les últimes 24 hores s'han notificat més de 2.000 contagis. Hi ha quatre persones més ingressades a l'hospital i una més a l'UCI, que ja suma 128 pacients. La taxa de contagi es manté i creix el risc de rebrot. Set persones més han mort a causa de la malaltia. Un 14,7% dels catalans que poden vacunar-se encara no ho han fet malgrat les crides constants a la vacunació.En aquesta nova etapa, amb més presència del certificat Covid, el conseller d'Interior,, ha fet una crida a la "responsabilitat" dels establiments que l'han de sol·licitar. Els Mossos actuaran si es detecten incompliments i es faran inspeccions per controlar que els locals compleixen amb la nova normativa. De tota manera, des del Govern també es fan crides a lai a respectar la nova mesura, també per evitar futures restriccions més dures quan falten poques setmanes per les festes de Nadal, quan la interacció social s'accentua.Fa setmanes que la Covid creix a Europa, que s'ha convertit un cop més en l'de la pandèmia. Gràcies a la vacunació, l'impacte hospitalari s'ha reduït i també ho ha fet la mortalitat, però el(ECDC),, ha publicat aquesta setmana un contundent comunicat per demanar "mesures sanitàries urgents" per combatre la nova onada de la pandèmia. També que es posi la tercera dosi de la vacuna "a tots els adults" davant els potencials efectes de la variant Delta en els propers mesos d'hivern.En tot cas, ara com ara, Catalunya amplia l'ús del passaport Covid i analitzarà a fons les dades de les properes setmanes per veure'n l'impacte abans de prendre noves decisions. Dimecres, la secretària de Salut Pública,, admetia preocupació pel creixement de casos. El comitè científic assessor de Salut sosté que el passaport Covid també hauria de ser obligatori a la cultura -- però de moment el Govern ha optat per ampliar-ho només a bars, restaurants, residències, gimnasos i oci nocturn.​​

