La primera ministra de Suècia,, ha dimitit aquest dimecres només unes poques hores després de ser nomenada i que la votació dels pressupostos hagi aprovat la proposta de l'oposició conservadora. El "sí" deli delli ha permès sumar els vots necessaris per ser nomenada, però després de la votació dels pressupostos, el Partit Verd s'ha retirat de la coalició governamental que donava suport a Andersson.A més, el "no" delal projecte pressupostari de la coalició governant ha deixat sense els vots necessaris per tirar endavant els comptes públics. En canvi, ha tirat endavant el projecte presentat per l'i que Andersson hagués estat obligada a aplicar si s'hagués mantingut al càrrec.En un comunicat, elha detallat que la portaveu ha acceptat la sol·licitud de dimissió d'Andersson i ha matisat que la Presidència del Parlament "es posarà ara en contacte amb els líders del partit per discutir la situació".El "sí" del Partit Socialdemòcrata d'Andersson i del Partit Verd li ha permès sumarper ser nomenada, els mateixos que ha aconseguit sumar l'oposició conservadora. El sistema parlamentari suec estableix que n'hi ha prou que no hi hagi més vots en contra que a favor, per la qual cosa Andersson finalment ha estat proclamada entreTot i això, després de la votació dels pressupostos, el Partit Verd s'ha retirat de laque donava suport a Andersson. El 'no' del Partit de Centre al projecte pressupostari de la coalició governant ha deixat sense els vots necessaris per tirar endavant els comptes públics. En canvi, ha tirat endavant elque Andersson estaria obligada a aplicar.El viceprimer ministre de Suècia, del Partit Verd,, ha assenyalat que "entén completament" que pot semblar "complicat" que la formació hagi donat suport durant el matí a Andersson i a la tarda "hagi", però ha incidit que la decisió “depèn del vot dels pressupostos”."Aquest és un moment tempestuós", ha lamentat Bolund, segons recull el diari Aftonbladet. "Estempels actes del Partit del Centre", ha continuat, abans d'assenyalar que "els jocs polítics" dels darrers temps s'han vist "culminats" durant la jornada. "Per nosaltres,", ha reblat.Andersson, la, encapçalava des del 2014 el, però el seu nom ja sonava com a favorit quan el primer ministre sortint,, va anunciar a l'agost que s'apartaria de la primera línia política perquè el seu partit pogués preparar-se per a les

