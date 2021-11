Com funcionarà el certificat Covid per a bars i gimnasos des de divendres

Altres notícies que et poden interessar

Els locals d'oci nocturn i les sales de concerts ja demanaveni si hi dona el vistiplau el TSJC, des de divendres també l'exigiran bars, restaurants, gimnasos i centres esportius. Resolem els dubtes més freqüents sobre aquest document.Cal entrar a la web de La Meva Salut , a l'apartat "Vacunes i certificat covid UE". Podràs descarregar el codi QR en un document PDF que podràs guardar al mòbil o imprimir-lo en paper.No. També es pot descarregar al moment a l'aplicació de La Meva Salut. Si no hi tens accés, pots demanar-lo aquí Sí, els centres d'atenció primària també poden facilitar el document, i si vas a vacunar-te, el pots sol·licitar tot just després de rebre la dosi.Llavors pots obtenir el certificat Covid de recuperació, que podràs descarregar a La Meva Salut sempre que et detectessin la malaltia amb una PCR, ja que una directiva europea no reconeix els diagnòstics amb antígens.Sí, però cal que el test es faci en un centre acreditat per Salut. Aquí en tens el llistat . És convenient que demanis que comuniquin les dades a Salut per assegurar-te que pots descarregar el certificat Covid.El certificat de vacunació dura un any; el de recuperació, sis mesos des del diagnòstic; i el de test negatiu dura 48 hores si t'han fet un test d'antígens o 72 hores si t'han fet una PCR.. Tingues en compte que cal que passin almenys 11 dies des del resultat positiu. Si el diagnòstic va ser per antígens no es pot generar el certificat. Al cap de dos mesos del positiu pots vacunar-te amb una dosi i descarregar el passi Covid; mentrestant, pots accedir al certificat per la via del test.Sí, en cas que hagin rebut una dosi només per haver passat la malaltia. Ara com ara es considera pauta completa a Catalunya.Si tenen més de 12 anys i han rebut la pauta completa de la vacuna, sí. Pel que fa als menors de 12, que no poden vacunar-se, a la resta d'Europa poden accedir sense problemes als espais on es demana el passi Covid.A l'entrada de l'establiment -o on indiqui el Procicat, quan doni els detalls concrets- el personal del negoci escanejarà el codi QR amb la web Verificacovid.gencat.cat Hi haurà inspeccions dels Mossos d'Esquadra per vigilar que els locals comproven els passis Covid.El Procicat encara no ho ha concretat, però és previsible que sí, com ja es fa a les discoteques, per acreditar que el certificat Covid que es presenta correspon a la persona que vol accedir al local.Sí, sempre que siguin de la Unió Europea, el Regne Unit o algun país que faci servir el certificat Covid europeu.​​

