Els Mossos inspeccionaran els locals que han de demanar certificat Covid

El conseller de l’Interior,, ha advertit aquest dimecres en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio que els Mossos d’Esquadra faran inspeccions per controlar que es demana el certificat Covid en els establiments on serà obligatori a partir de divendres, sempre que abans el TSJC ho avali."En una situació com la que estem, el conjunt de la societat no pot esperar sempre que sigui un tercer que resolgui les coses: hi ha unade demanar els certificats i en termes generals em sembla que serà així", ha explicat, però ha advertit que "quan hi haurà percepció que no es produeix hi haurà actuació de la policia”.El conseller ha apel·lat “a la responsabilitat individual i col·lectiva, dels establiments” per a una bona aplicació de la mesura i ha defensat el"una bona mesura", perquè “no té efectes com tancaments o reduccions d’horaris o aforaments” i permet “garantir que l’activitat econòmica pugui continuar i seguir amb certa normalitat la vida en societat, a la vegada que ens prevenim del virus”.Aquest dimarts, el Govern va anunciar l'ampliació de l'ús del passaport Covid davant l'augment de contagis. Aquest certificat s'ampliarà en restauració, gimnasos, centres esportius i residències de gent gran, segons va indicar la portaveu de l'executiu,, en la roda de premsa posterior al consell executiu.Es demanarà permís al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que s'haurà de pronunciar en les properes hores per validar la mesura, pensada perEl passaport també està pensat per "incentivar" la vacunació, segons la portaveu. La proposta de l'executiu només afecta els interiors. És a dir, els clients de bars i restaurants podran quedar-se a les terrasses sense certificat.​​

