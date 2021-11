El TSJC ratifica la pena de tres anys i mig de presó per a l'activista Adrián Sas

El(TSJC) ha ratificat aquest dimecres la condemna de tres anys i sis mesos de presó que va dictar l'Audiència de Barcelona tot just fa un any contra l'activista de Vilafranca del Penedès. La Generalitat va exercir com a acusació particular en aquella causa malgrat que havia dit que se n'apartaria. Com va denunciar en el seu moment la defensa la sentència recull els agreujants que van presentar els advocats de l'administració.A través d'un comunicat, el grup de suport de Sas ha demanat "la solidaritat del poble" per aturar l'entrada a la presó de l'activista i han fet una crida a "prendre els carrers" i "assenyalar culpables". Hi ha previstes concentracions a Vilafranca i arreu del país en suport a l'activista independentista. La defensa insisteix que el jove és innocent i preveu portar el cas alSas va ser condemnat per lesen el primer aniversari de l1-O. Fiscalia i Generalitat demanaven fins a set anys de presó i la defensa denuncia que per culpa dels advocat dels Mossos la sentència va ser de més de dos anys de presó, cosa que implica que Sas haurà d'entrar-hi. El TSJC considera acreditat, com va dir l'Audiència de Barcelona, que l'activista va cometre un delicte d'atemptat contra l'autoritat i un altre de lesions. Sas sempre ha negat haver agredit ningú amb un pal, tal com sosté la sentència.La causa va aixecar molta polseguera pel paper de la Generalitat, similar al que van tenir els advocats de l'administració en la causa contra. El Departament d'Interior ha començat a fer moviments en aquest sentit, que són insuficients per a l'esquerra independentista.

