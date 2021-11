El Govern insta els mestres a no fer «cap canvi» lingüístic després de la imposició del Suprem

El conseller d'Educació,, ha enviat aquest dimecres una carta a les escoles després de la decisió delque avala la sentència del(TSJC) en la qual s'hi consigna l'obligatorietat de situar el percentatge de classes en castellà en el 25%. En la missiva, a la qual ha tingut accés, Gonzàlez-Cambray els envia aquest missatge: "No heu de fer cap canvi en els vostres projectes lingüístics per motiu de la sentència". "El Departament d'Educació està i estarà sempre al vostre costat,i a la implicació que heu demostrat fins ara", sosté Gonzàlez-Cambray, que insisteix que la qüestió no va de percentatges, sinó de "pedagogia", i veu la decisió de l'alt tribunal com un "menyspreu".El conseller també es compromet a "potenciar" les eines lingüístiques a partir del pla de promoció de la llengua que es va anunciar fa tan sols unes setmanes. El model, segons la carta, està "construït sobre les bases d'un, pedagògic i polític, que garanteix que en finalitzar l'etapa obligatòria tot l'alumnat assoleix e aprenentatges del català i del castellà". El primer secretari del PSC, ha reclamat des de la SER al Govern que "respecti" la decisió judicial , i ha considerat que la providència de l'alt tribunal "no compromet" el paper central del català a les aules.En una entrevista a RAC1, Gonzàlez-Cambray ha indicat que té la garantia de la ministra d'Educació,, que la sentència no s'executarà. "Només el ministeri pot instar a executar aquesta sentència. Tinc garanties de la ministra que això no es farà", ha indicat el conseller, que també ha ressaltat que. L'escola no ha de decidir res, ha de continuar fent la feina com fins ara. La sentència no l'afecta en res", ha indicat el dirigent d'ERC.La providència del Suprem, anunciada pel Govern, confirma de facto la sentència del TSJC i suposa un, que segons les dades publicades fa poques setmanes pel Govern és un espai on també està disminuint l'ús del català . D'aquesta manera, el Suprem dona per vàlids els arguments del TSJC, que sosté que el castellà és "residual" i ordena a laque prengui mesures per tal que tots els alumnes rebin de manera "efectiva i immediata" l'ensenyament mitjançant "la utilització vehicular normal de les dues llengües oficials en els percentatges que es determini", que en el cas del castellà hauria de ser d'un mínim del 25%.La, de cinc pàgines, desestima el recurs de la Generalitat contra la sentència del TSJC. L'alt tribunal no entra en el fons perquè diu que no pot entrar a valorar la prova, cosa que ja ha fet el TSJC i ja va concloure que no s'arribava al 25% d'ensenyament en castellà. Aquest percentatge, assenyalen fonts del Suprem, no és nou sinó que és "reiterada doctrina" de l'alt tribunal. Això vol dir que s'haurà de fer una altra classe en castellà, més enllà de l'assignatura de Llengua Castellana.En una roda de premsa d'urgència convocada ahir a tarda, els consellers Cambray ivan fer una crida a blindar el model d'immersió lingüística i van denunciar el que consideren un nou "atac" a l'escola catalana. Cambray va demanar als centres i als professors que continuessin treballant com sempre i mantinguin la defensa del model d'escola catalana. Va assegurar que la sentència ratificada pel Suprem fa referència a una llei d'educació espanyola que ja no existeix i s'ha adoptat per part d'un tribunal que no coneix la realitat de les escoles catalanes.

