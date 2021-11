El PSC reclama al Govern que «acati» la decisió del Suprem que imposa el 25% de castellà

El futur primer secretari del, ha reclamat aquest dimecres a la Generalitat que "respecti" la decisió del Tribunal Suprem que ratifica la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que obliga a un 25% de l'ensenyament en castellà a l'escola. En una entrevista al programa Aquí Cuní de la SER Catalunya, Illa ha assegurat que la Generalitat cauria en un "error" si es declarés "insubmissa" a l'hora d'aplicar la decisió judicial. Una decisió, ha indicat, que no creu que "comprometi" el paper "central" del català a les aules. Sí que ha insistit, però, en la necessitat d'aplicar un model "flexible". Com? Ha posat l'exemple que, potser, a Santa Coloma de Gramenet s'hauria d'ensenyar més català i que a Prats de Lluçanès s'hauria d'aprofundir en el castellà. Que el model, en definitiva, s'adaptés a la realitat de cada zona del país.La providència del Suprem, anunciada pel Govern, confirma de facto la sentència del TSJC i suposa un, que segons les dades publicades fa poques setmanes pel Govern és un espai on també està disminuint l'ús del català . D'aquesta manera, el Suprem dona per vàlids els arguments del TSJC, que sosté que el castellà és "residual" i ordena a laque prengui mesures per tal que tots els alumnes rebin de manera "efectiva i immediata" l'ensenyament mitjançant "la utilització vehicular normal de les dues llengües oficials en els percentatges que es determini", que en el cas del castellà hauria de ser d'un mínim del 25%.La, de cinc pàgines, desestima el recurs de la Generalitat contra la sentència del TSJC. L'alt tribunal no entra en el fons perquè diu que no pot entrar a valorar la prova, cosa que ja ha fet el TSJC i ja va concloure que no s'arribava al 25% d'ensenyament en castellà. Aquest percentatge, assenyalen fonts del Suprem, no és nou sinó que és "reiterada doctrina" de l'alt tribunal. Això vol dir que s'haurà de fer una altra classe en castellà, més enllà de l'assignatura de Llengua Castellana.En una roda de premsa d'urgència convocada ahir a tarda, els consellersvan fer una crida a blindar el model d'immersió lingüística i van denunciar el que consideren un nou "atac" a l'escola catalana. Cambray va demanar als centres i als professors que continuessin treballant com sempre i mantinguin la defensa del model d'escola catalana. Va assegurar que la sentència ratificada pel Suprem fa referència a una llei d'educació espanyola que ja no existeix i s'ha adoptat per part d'un tribunal que no coneix la realitat de les escoles catalanes.Garriga ha recordat que les dades indiquen que l'ús del català va de baixa a les aules, i ha assegurat que el català és una prioritat per al Govern. Per això, s'ha reunit aquesta tarda amb les entitats de foment de l'ús del català. La cimera, presidida per Pere Aragonès, vol analitzar la decisió dels tribunals i "avaluar una resposta conjunta". En una entrevista a NacióDigital, el secretari de Política Lingüística,, constatava aquest cap de setmana que l'acció de la justícia amb sentències com la del 25% ha espantat els professors amb l'ús del català i deixava clar que parlar del castellà com a llengua "residual" no té "cap fonament empíric".El president de la Generalitat,, va ampliar el discurs del conseller Cambray i va dir que el Govern "no delegarà" la responsabilitat de protecció del model d'immersió en els mestres, sinó que l'"assumirà el Govern". En aquest sentit, va traslladar un missatge de fermesa i compromís amb el model. "Donarem eines als mestres. És fonamental incrementar l'ús del català a les escoles", va dir dit a la gala dels. Aragonès va denunciat el que considera una ingerència dels tribunals en el model d'escola i va deixar clar que "no es toca".

