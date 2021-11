Tots els perills de la pornografia «mainstream»

El paper de l'educació

La pressió és només per a les dones?

. Paraules colpidores i, alhora, reals.que expressa unade 14 anys a la seva professora de català després d'un taller d'educació afectivosexual a l'aula.Per començar, dues dades. Segons l' informe "(Des)información sexual: pornografía y adolescencia" publicat per Save The Children el 2020,. Segons el mateix informe, la majoria dels joves accedeixen als continguts per primer cop. La xarxa d'investigació Jóvenes e inclusión ja va publicar-ne unes de semblants el 2018: entre undels adolescents recorden els seusamb pornografia alsnormalitzant l'hàbit de visualització regular al voltant dels 14.Ho diu ala psicòloga i sexòloga, amb qui acorden les companyes de professió. Existeix unque els joves busquen omplir i el mètode "fàcil i ràpid" per aprendre més és el consum de porno. Què s'hi troben quan prémen el play? ", sentencia Crespí. Miravete considera, però, que és important veure els "matisos" i no tant "l'alarmisme". Amb això vol dir que, tot i que no es pot negar que el consum de porno des d'edats tan joves té efectes, per a ella allò rellevant és que: "La pornografia està substituint una base educativa necessària".El consum de pornografia gratuïta, que és la majoritàriament consumida, basada en la violència i la desigualtat, afecta "a les percepcions de les relacions interpersonals, en especial els adolescents que es troben en procés de construir el seu. Així ho descriu el doctor en sociologia, professor de la Universitat de les Illes Balears i investigador de la xarxa Jóvenes e inclusión,. "Les expectatives que tenen no són la realitat: no tot són cossos normatius ni la cossificació i submissió de la dona és el correcte".La professora Irene Boadella explica a aquest diari com percep des de la seva posició la problemàtica, sobretot en nois d'edats molt joves, entre primer i tercer d'ESO. Tot i que vol pensar que no actuaran imitant-ho, considera que els pot generarper "si ho faran bé o estaran a l'altura". L'exemple que tenen és molt negatiu. També Soler remarca que elen edats primerenques construeix unque es basa amb allò que veuen: "Una imatge molton la dona no té protagonisme i el ritme el marca l'home".Aquí és on entra el paper de la, l'eina que des del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya consideren, juntament amb la, clau per poder avançar en matèria sexual. El subdirector de Sensibilització i Prevenció del Deparatment, el psicòleg, reivindica ala: "Si fos una assignatura, ja somiaria". Com sap que és "gairebé impossible", Sánchez aposta perquè tot el currículum pugui apostar per una. Un anunci que la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ja va fer setmanes enrere Lade què parla Sánchez, és, de fet, la, avui inexistent, que reclamen les expertes. "S'ha d'omplir el buit que hi ha en educació afectivosexual gràcies a la tasca dels professionals de la sexologia", defensa Miravete, alhora que lamenta que. Continguts que, en paraules de Crespí, són "".La psicòloga Eli Soler avisa que "la base de la prevenció és" i denuncia que "una hora a l'any no serveix per a res", fent referència als tallers que escoles i instituts organitzen anualment. I és que la tesi que "" en educació sexual és àmpliament compartida per tots els experts consultats, que també recorden que tot i que faci "" parlar d'aquests temes, la realitat és que són a sobre la taula i s'han de tractar.Quan parlem d'educació, però, no fem referència només a aquella educació que reben els nens i adolescents per part dels professionals, a les escoles i instituts. Lessón un dels actors més rellevants i Pinetons ho remarca: "És molt important l'acompanyament per part de les famílies". Soler lamenta que sovint hi hagi "" per part dels cercles familiars perquè es pugui", però remarca que, precisament, ladelsés la deals joves.Cal, doncs, fer unen matèria sexual a les escoles i instituts. El Departamentja ho ha començat a implementar amb el seu, però, per ara, no és suficient. Ballester aposta per prendre com a referència el: "S'han de crear, basats en l'eidència que aporten les avaluacions rigoroses, feri plantejar-nos ladel porno". Com a exemple, el sociòleg apunta que "no és raonable que qualsevol cercador, quan es busca 'tetas', ofereixi bàsicament pornografia molt dura".El contingut pornogràfic gratuït, majoritàriament, deixa en evidència quei el més important és el plaer de l’home; això pot causarl sobre les adolescents i acabar afectant la seva sexualitat. "Les noies creuen que han de complaure l'home i fer que gaudeixi ell", explica Crespí.Tot i que reconeix que aquesta pressió social és molt més elevada cap a elles, Miravete evidencia quea sobre: "Estan perduts perquè no saben com posicionar-se". "Per què he d'estar sempre disponible" o "per què he de demostrar constantment el 'macho alfa' que sóc" són algunes de les preguntes que sovint li fan els nois que assisteixen a les seves sessions. Així, la psicòloga i sexòloga aposta perque puguin servir de vincles entre les persones.Crespí apunta que és molt important aprendre aentre, perquè no sempre que hi ha consentiment per part de les dues persones de la relació, el desig és també compartit. Cal tenir en compte, doncs, que en alguns casos, com ara en la prostitució, es poden donar escenes de consentiment però no desig i, en d'altres, hi pot haver únicament un desig sexual, fisiològic, que no va més enllà i no desperta emocions.

