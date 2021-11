Què implica el 6% de català a les plataformes en la llei de l'audiovisual?

Què significaria aquest 6% amb els catàlegs actuals?

Filmin és l'única plataforma actual amb una quota suficient de català Foto: Adrià Costa

Netflix: actualment hi ha uns 5.300 títols. Serien uns 318 amb el 6% aplicat.

actualment hi ha uns 5.300 títols. Serien uns 318 amb el 6% aplicat. Amazon Prime Video: d'uns 4.100, el 6% serien uns 246.

d'uns 4.100, el 6% serien uns 246. Disney+: d'un catàleg d'aproximadament 1.700 serien uns 102 títols.

d'un catàleg d'aproximadament 1.700 serien uns 102 títols. HBO Max: l'actualització de la plataforma ha incorporat un catàleg més extens, però segueix sent la que menys contingut té. Ara posseeix uns 1.200 títols, que serien uns 72 amb el 6%.

l'actualització de la plataforma ha incorporat un catàleg més extens, però segueix sent la que menys contingut té. Ara posseeix uns 1.200 títols, que serien uns 72 amb el 6%. Filmin : és l'única que garanteix una quota europea amb uns nivells de català decents, a més de gaudir d'un servei específic per a la llengua, FilminCat. Ara hi ha 8.800 títols, que serien uns 525 títols amb el 6% aplicat. La plataforma té 441 en llengua catalana, l'única a prop de la quota establerta.

: és l'única que garanteix una quota europea amb uns nivells de català decents, a més de gaudir d'un servei específic per a la llengua, FilminCat. Ara hi ha 8.800 títols, que serien uns 525 títols amb el 6% aplicat. La plataforma té 441 en llengua catalana, l'única a prop de la quota establerta. Movistar+ : uns 2.200 títols. Suposarien uns 132 amb el 6%.

en la nova llei de l'audiovisual estatal. Així ho determina, que determina "l'obligatorietat" d'incloure un 6% de continguts en llengües cooficials a tots els serveis d'streaming. Els republicans votaran a favor dels comptes del govern de Pedro Sánchez després d'acordar nous recursos en infraestructures com Rodalies, que es consigni que els Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals s'equiparin a l'Ertzaintza i la Policia Nacional en termes de jubilació anticipada -seixanta anys- i fer decaure la inversió a la comissaria de Via Laietana. La carpeta del català, però, és nuclear, perquè ERC l'ha convertit en punta de llança de la negociació amb el govern espanyol. De quina manera funcionarà, a la pràctica, l'acord signat?El càlcul: l'acord estableix que,que ja va establir la doctrina de la Unió Europea, la meitat (un 15% del total) ha de ser en llengües de l'Estat.. Per tant, de tota la producció europea que ha d'haver-hi a les plataformes, el 20% serà en les tres llengües esmentades, inclòs el català.ERC i PSOE també han arribat a un acord clau que suposa un gir substancial per a la presència de la llengua als serveis d'streaming:Segons les fonts consultades pers'haurà de "facilitar" la inclusió de tots els títols, amb l'excepció de "possibles problemes tècnics que poguin sorgir". Això implicarà que bona part dels doblatges i subtitulacions de pel·lícules, sèries i documentals de TV3 o la CCMA aterraran a les plataformes. A més,També per garantir i promoure nous doblatges i subtitulacions que les plataformes hauran d’incorporar als seus catàlegs.Un altre dels punts rellevants és el finançament anticipat d'obra independent. Segons l'acord, la llei preveuria per primera vegadaa través de l'impost del 5% que la llei fixa per a les plataformes privades i el 6% de les públiques. Un tribut que, de manera original, només se'n beneficiava la producció espanyola i RTVE.per a la protecció de les llengües oficials de l'Estat, en especial el català, un escull que havia perseguit les negociacions entre ERC i el PSOE en les últimes setmanes.Les converses entre les dues formacions van germinar en un pacte per redactar de manera conjunta els principals esculls de la nova llei de l'audiovisual. Uns obstacles que es van originar amb la publicació d'un esborrany que no determinava, en cap cas concret, un blindatge pel català a les plataformes.El secretari de Política Lingüística,, lamenta que davant transformació de l'entorn audiovisual, l'Estat ha continuat "ignorant" el mandat constitucional de protegir la diversitat lingüística. "Lògicament, davant de la inhibició de qui té les competències, les plataformes han apostat quasi exclusivament pel castellà", assevera en una entrevista amb l'ACN. Aquest fet ha provocat que l'oferta audiovisual en català "s'hagi reduït moltíssim en termes percentuals" i el consum de producció en català "ha baixat".i busca garantir l’existència de certa oferta en català per al públic, lluitar contra la idea que el català és una llengua inadequada per al món audiovisual -contra l'anomenada "diglòssia digital", i permetre la supervivència d’una indústria pròpia."En tot cas, les polítiques de suport totes soles són molt insuficients", assegura Vila. Pel secretari de, l'objectiu hauria de ser treure el català de la situació "d'absoluta anormalitat" en què es troba i normalitzar-ne la presència. "En un món en què l’audiovisual té un paper tan fonamental per a la vida quotidiana, és lingüísticament, culturalment i econòmicament absurd que els parlants d’una llengua mitjana com el català es vegin obligats a abandonar la seva llengua contínuament en el món del lleure i la cultura", opina.Al seu entendre, la normalitat implica tenir una oferta raonable de producció pròpia, una "àmplia" oferta de les pel·lícules i les sèries més consumides doblades al català, i una oferta subtitulada en català. "Són objectius perfectament assolibles i desitjables per a una llengua mitjana com la nostra", assevera a l'Agència. El president del Consell de l'Audiovisual,, recorda a l'ACN (també en una entrevista prèvia a l'acord) que l'Estat té "l'obligació constitucional" de protegir les llengües cooficials i reclama que la diversitat "lingüística i cultural" es faci efectiva amb percentatges d'oferta de pel·lícules i sèries en català però també de producció. En aquest sentit, Loppacheri que, actualment, la presència és "molt, molt residual". Per això, defensa l'establiment de quotes –"que ja existeixen per al castellà i per a les llengües cooficials", "específiques" per al català.Encara que la nova llei de l'audiovisual no ha estat redactada, ni ha passat pel consell de ministres o pel Congrés -hauria de fer-ho abans del 31 de desembre- la xifra del 6% representa un punt i a part en la nova normativa que s'aplicarà a les plataformes. Ara per ara, ede moment només hi ha dues que ofereixin la quota europea requerida per la UE (Amazon i Filmin), i aquesta última és l'única que gaudeix d'una presència destacada de català. Les xifres de Netflix (0,5% en català), HBO (0,1%), Amazon (1,3%) o Disney (0,8%) queden molt lluny del número sorgit de l'acord entre ERC i PSOE.En aquest sentit,que sorgeix del pacte pels pressupostos. Les principals plataformes, a excepció de Filmin que és la que més s'hi acosta, estan molt lluny d'assolir els mínims:(de més de 5.300),(d'uns 4.100),de 1.208,de gairebé 8.700 títols.L'acord, segons ha pogut saber aquest diari, encara no determina si el 6% de quota en català s'aplica a cada plataforma. Les mateixes fonts apunten que el cas més probable serà el primer. Que implicaria això? Amb les xifres dels catàlegs actuals dels serveis que es poden veure a tot l'Estat, amb dades aproximades, les quotes de català, gallec o euskera a les principals plataformes quedarien així:Si la quota del 6%, per contra, s'apliqués al total de títols que, de manera aproximada, hi ha a les plataformes que donen servei a Catalunya ens trobaríem amb aquestes xifres:(la suma de totes les esmentades anteriorment i Rakuten, YouTube Premium, FlixOlé, Atresmedia, MiTele i Google Play)El concepte de plataformes d'streaming s'estableix per a diversos serveis de contingut. Segons les mateixes dades consultades per, les plataformes afectades serien totes aquelles que tenen seu a l'estat espanyol. Per tant, Atresmedia Player, Flooxer (integrada en l'anterior) o DAZN es veurien també implicades en la nova quota. A Catalunya se superen els 9,3 milions d'abonaments a la televisió de pagament, amb un mercat liderat per Netflix (3,7 milions de persones), segons les dades del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

