Un 6% de català a l'audiovisual i traspàs de Rodalies: l'acord ERC-PSOE pels pressupostos de l'Estat

Auditoria pública als comptes de la Seguretat Social

i elhan arribat a un acord per a l'aprovació delsque inclou un mecanisme per protegir el català en la nova llei de l'audiovisual que s'està preparant al. El pacte detalla l'"" d'incloure una quota per a lesque ofereixen les plataformes audiovisuals. Aquest és el pastís de presència delque els republicans han blindat amb la Moncloa, que també implica que elpresent en plataformes com Netflix haurà de ser en català, gallec o basc. L'acord per als pressupostos estableix que "si el contingut que s'ofereix està disponible,, en un idioma cooficial haurà d'incloure's a l'oferta".Gabriel Rufián, cap de files dels republicans a Madrid, ha assenyalat que l'entesa és "de mínims" i fruit de laque ERC tenia en la carpeta dels pressupostos per encabir-hi la qüestií del català en l'audiovisual. Fa unes setmanes, Rufián va indicar que no tenien "cap garantia" sobre el compliment de les mesures, i en roda de premsa ha tornat a recordar que al PSOE només se'l convenç "obligant-lo" a fer les coses. "I al PSOE li costa complir", ha indicat al costat de, cap de files de Bildu. Junts, socis d'ERC a Catalunya, ha quedat fora de la fotografia dels comptes tot i haver negociat la tramitació amb el govern espanyol i el grup parlamentari socialista."Han canviat les coses. Els governs espanyols estaven acostumats a pactar amb la dreta basca i amb la dreta catalana", ha assenyalat el portaveu dels republicans a Madrid. Tot i això,, tenint en compte l'índex de compliment del PSOE. Aizpurúa, que ha parlat després de Rufián, ha agraït la tasca d'ERC i ha elogiat el pacte d'unitat d'acció amb ells perquè serveix per arribar a "millores concretes". "Hem aconseguit arribar a un acord ampli", ha indicat la portaveu de Bildu.En matèria de, els recursos pactats per ERC inclou una partida per a la creació d'un fons -fins a- per incentivar la creació de continguts audiovisuals en llengües cooficials diferents del castellà. Fa un mes, republicans i socialistes ja van arribar a una entesa per validar la tramitació dels comptes . S'hi va arribar quan faltaven uns minuts per registrar les esmenes a la totalitat contra els pressupostos, i es va desbloquejar quan el PSOE es va comprometre aen la llei de l'audiovisual. Fins aquell moment, però, la formació dehavia tret ferro a aquesta qüestió, i havia acusat ERC de fer "partidisme" per voler garantir la presència del català a les plataformes en plena negociació dels comptes.L'altre gran ítem de l'acord entre els republicans i el PSOE pertany a la carpeta d'infraestructures: a finals d'aquest mes de novembre s'hauran d'iniciar els tràmits per iniciar el. Aquesta era una petició compartida tant per ERC com per Junts. En aquest apartat, el text del pacte inclou un increment de la inversió fins al 19%, tal com s'estableix l'Estatut. En el capítol de despesa en xarxes de comunicació terrestre, els republicans esgarrapen la transferència de fons de fins a 5,7 milions per a millores en la sostenibilitat de vies de trànsit rodat i carrils Bus-VAO. Lestambé inclouen la, així com una partida d'1,6 milions perSobre memòria democràtica, els socialistes es comprometen a retirar la partida consignada per a les reformes de millora de les instal·lacions de la. L'independentisme ha fet bandera de la conversió de l'edifici de Via Laietana, que voldria transformar en un espai de memòria, mentre que la primera proposta dels comptes estatals preveia arranjar l'edifici per mantenir-hi la presència policial. En matèria de, l'entesa pressupostària preveu que es consigni que elsi elss'equiparin a la Ertzaintza i la Policia Nacional en termes deals seixanta anys, unaL'també ha centrat les demandes d'ERC. El govern espanyol es compromet aper a la compra de pisos a la Sareb i destinar-lo a habitatge social. A més a més, es consignaran partides als comptes per a(11 milions) i l'(5 milions) destinades a polítiques d'habitatge social.La ciència i les pensions complementen l'acord entre republicans i socialistes. En l'àmbit de recerca es finançaran-en la lluita contra el càncer, la indústria 4.0, la computació quàntica i el Centre de supercomputació de Barcelona-, amb uns recursos de 7,55 milions. En la carpeta de pensions, ERC ha pactat que s'inclogui en la normativa la realització d'una. El pacte inclou que "aquells pensionistes que, havent cotitzat 40 anys, s'hagin vist forçats a avançar la seva jubilació i cobrin menys del 900 euros, rebran un complement a la seva pensió". ERC entén que ha "" les futures reformes de les pensions.Amb l'acord anunciat aquest dimarts, els republicans eixamplen la seva aliança amb el govern espanyol, amb qui també comparteixen. L'anunci arriba just l'endemà que el Govern liderat per Pere Aragonès aconseguís tramitar els pressupostos per al 2022 amb l'abstenció dels comuns, integrants del govern espanyol. L'acord amb els deincloïa el pacte tàcit segons el qual ERC facilitava els comptes d'a l'Ajuntament de Barcelona. Junts va criticar la maniobra del president de la Generalitat, però va avalar igualment la tramitació dels comptes de la Generalitat tot reivindicant que havien estat elaborats pel conseller d'Economia,. El debat al Parlament va servir per constatar la divisió de l'independentisme , no només pel desmarcatge de la CUP sinó pel xoc ERC-Junts.Els comptes generals de l'Estat, amb el suport dels republicans, ja tenen pràcticament garantit el suport.va anunciar ahir que hi votaria a favor, mentre que elha tancat acords sectorials que també fan preveure un vot afirmatiu dels nacionalistes bascos. Els quatre diputats deltambé treballen per arribar a una entesa amb el govern espanyol. Aprovar aquests pressupostos permetria a Sánchez, previst per al 2023, sense necessitat de validar-ne uns de nous, perquè en tindria prou prorrogant els de l'any vinent.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor