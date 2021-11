Xavier Novell es casa a Súria

s'ha casat. El bisbe emèrit de Solsona fa unes setmanes havia demanat cita per contreure matrimoni i finalment aquest dilluns al vespre s'ha oficialitzat l'enllaç, segons imatges del Planta Baixa de TV3. Així doncs, Novell i la psicòloga i escriptora de novel·la eròtica,, van registrar el passatalla sol·licitud per contraure matrimoni.va capgirar la seva vida als 52 anys, després d'haver penjat el bàcul de bisbe de Solsona i els hàbits de sacerdot. Ordenat el, el seu periple eclesiàstic va estar marcat per haver esdevingut un bisbeambi una ferma decisió de fer públics els seus postulats, encara que generessin renou social i polític. Ara, s'ha allunyat de la seva diòcesi i també deDesprés de mantenir diverses reunions amb elal-, Novell s'ha fet fonedís un cop sabuda la notícia de la seva relació sentimental, una informació que ell mateix va admetre que no es podia amagar i que seria publicada tard o d’hora, tot i no voler explicar-la obertament el dia que ella va donar a conèixer.Entre altres informacions conegudes sobre la seva nova vida, fa unes setmanes també va transcendir que Novell té nova feina . Tal com informa el diari ABC, el bisbe emèrit treballa a, una empresa bagenca que es dedica a l'extracció d'esperma de porcs i l'elaboració de dosis de semen per a la inseminació artificial porcina. Segons informa a la seva pàgina web, l'empresa exporta producte a més de 20 països repartits per tot el món.El bisbe emèrit,, havia estat buscant feina les últimes setmanes en una coneguda cooperativa del, on va arribar a tenir una entrevista, i en una empresa de Bellpuig, a la comarca de l’Urgell, també vinculada al sector agroalimentari.​​​

